Justin Timberlake a împlinit 44 de ani. Mesajul surprinzător transmis de soția sa, Jessica Biel: „Încă un an de creștere și, uneori, de regres”

Jessica Biel a marcat ziua de naștere a lui Justin Timberlake cu o mărturisire surprinzătoare. Deși și-a început mesajul precizând că evoluează alături de artist, actrița a recunoscut și că mariajul lor „regresează uneori.”

„Încă un an pentru a crea amintiri pe care le păstrez sacre în inima mea. Încă un an de bucurii și provocări ca părinți împreună cu tine. Încă un an împreună, fiind curioși și creativi în lume.” „Încă un an de creștere și evoluție și, uneori, de regres, alături de tine”, a continuat Jessica Biel. „Încă un an râzând de toate acestea. La mulți ani, iubirea mea.”

Actrița în vârstă de 42 de ani a împărtășit un carusel de imagini cu ea și Timberlake, alături de cei doi copii ai lor, Silas, în vârstă de 9 ani, și Phineas, în vârstă de 4 ani.

Timberlake a răspuns la postare, scriind: „Te iubesc atât de mult!!!”.

Mesajul vine la trei luni după ce publicația People a raportat că Biel „nu a fost fericită' din cauza arestării soțului ei pentru conducere sub influența alcoolului, în Hamptons, în iunie 2024.

O sursă apropiată a dezvăluit că artistul pop a făcut „tot ce a putut' pentru a „repara' situația.

Pentru Justin Timberlake, acesta este cel mai recent incident care se pare că a pus la încercare răbdarea soției sale, Jessica Biel. În 2019, el a fost surprins ținându-se de mână și atingând-o pe actrița Alisha Wainwright în New Orleans, iar incidentele publice se adună.

„El a implorat-o pe Jessica pentru o a doua șansă și ea i-a dat-o”, a declarat o sursă pentru In Touch. „Dar, cinci ani mai târziu, el încă nu pare să se poată controla atunci când petrece. Ea nu mai poate suporta mult timp acest comportament.”

Justin Timberlake a abordat incidentul cu Alisha într-o postare pe Instagram în 2019, scriind:

„Stau departe de bârfe cât de mult pot. Dar pentru familia mea simt că este important să mă adresez zvonurilor recente care rănesc oamenii pe care îi iubesc. Acum câteva săptămâni am afișat o puternică eroare de judecată – dar lăsați-mă să fiu clar – nu s-a întâmplat nimic între mine și colega mea. Am băut mult prea mult în acea noapte și regret comportamentul meu. Ar fi trebuit să știu mai bine. Acesta nu este exemplul pe care vreau să îl dau fiului meu. Îmi cer scuze soției și familiei mele uimitoare pentru că le-am făcut să treacă printr-o situație atât de jenantă și mă concentrez să fiu cel mai bun soț și tată pe care îl pot fi. Acest lucru nu a fost așa.”

În ciuda greșelilor publice, Jessica Biel și Justin Timberlake au rămas împreună și l-au întâmpinat pe cel de-al doilea fiu în iulie 2020. De asemenea, actrița a participat la concertul lui din 25 iunie, de la Madison Square Garden din New York, după arestarea acestuia.

Deși de-a lungul timpului s-a bucurat de foarte mult succes, anul trecut nu a fost unul favorabil pentru artistul în vârstă de 44 de ani. Everything I Thought It Was a fost primul său album solo care nu a ajuns pe locul 1 din 2002, de la Justified. Albumul a fost destul de criticat și a avut vânzări slabe. De asemenea, nici turneul The Forget Tomorrow World Tour nu a înregistrat vânzări notabile.

„Imaginea sa de băiat de aur este cu siguranță afectată”, a mai spus sursa pentru Page Six.

