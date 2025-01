Ben Affleck și Jennifer Garner, mai uniți ca oricând. Fostul cuplu petrece „mai mult timp împreună ca niciodată” de la divorț

Ben Affleck și Jennifer Garner „petrec mai mult timp împreună ca niciodată de la divorț”, a declarat o sursă în exclusivitate pentru Page Six. Se pare că cei doi actori, care au fost căsătoriți timp de 10 ani, din 2005 până în 2015, „au o legătură foarte strânsă”, în special datorită ultimelor evenimente din viața lui Affleck.

„Mai ales de când Ben a divorțat de Jennifer [Lopez] și cu incendiile din LA și tot ce se întâmplă, Affleck și Garner au ajuns să se sprijine unul pe celălalt mai mult ca niciodată”, a declarat sursa pentru Page Six.

Garner și Affleck, ambii în vârstă de 52 de ani, „știu că nu toți foștii parteneri se înțeleg atât de bine și se simt foarte recunoscători că au o relație atât de minunată.”

Potrivit persoanei din interior, „lucrurile între Ben și Jen au fost, în mod firesc, tensionate o perioadă după divorț. Au împărțit custodia și au fost amiabili în ceea ce privește situațiile care îi implicau pe copii, dar de-a lungul anilor și-au construit cu adevărat o prietenie strânsă și sunt pe aceeași lungime de undă în multe privințe.”

Affleck și Garner „cred că este în beneficiul tuturor să aibă o relație bună, atât pentru ei înșiși, cât și pentru copiii lor.”

Tocmai de aceea, luna trecută, Jennifer l-a invitat pe actorul din Good Will Hunting să petreacă Crăciunul împreună, ca o familie, alături de ea și cei trei copii ai lor. De asemenea, aceștia au sărbătorit împreună și Ziua Recunoștinței și au distribuit mâncare persoanelor fără adăpost.

O sursă a declarat pentru Page Six că Affleck s-a simțit „binecuvântat' să petreacă Ziua Recunoștinței cu Garner și copiii lor, deoarece „se poate simți el însuși.”

„Deși Ben și Jen s-au despărțit de mult timp, el simte un anumit confort în prezența ei”, a adăugat sursa. „Ben are o relație puternică cu Jen, care nu va dispărea niciodată, deoarece au o istorie lungă împreună și ea este mama copiilor săi.”

La un moment dat, s-a raportat că Jennifer Garner a acționat ca un „consilier marital” și „mediator” între fostul său soț și Lopez.

În prezent, actrița din 13 Going on 30 are o relație cu John Miller, CEO-ul CaliBurger. Cei doi au fost asociați romantic pentru prima dată în octombrie 2018.

„Când lucrurile au început să devină dificile între Ben și Jennifer Lopez, Jen a fost foarte susținătoare față de relația lor și l-a încurajat pe Ben să lucreze la căsnicia lor”, a spus o sursă pentru Page Six.

Ben Affleck nu este interesat să înceapă o nouă relație în acest moment, a declarat o sursă pentru Page Six. Actorul din Batman, în vârstă de 52 de ani, este concentrat pe numeroasele proiecte la care lucrează și încă se adaptează la viața de burlac după despărțirea de Jennifer Lopez, potrivit sursei.

În timp ce Lopez a vorbit public despre despărțire, Affleck a ales o altă cale, distanțându-se complet de orice mențiune despre fosta sa soție. Surse apropiate actorului au dezvăluit că acesta a instalat un filtru pe telefon pentru a bloca orice știre sau poveste legată de Lopez sau de divorțul lor.

„Ben nu se uită pe internet – mai ales la ceva legat de divorțul său de J.Lo”, a declarat un apropiat pentru Daily Mail. „Evită rețelele de socializare și nu accesează nimic care are legătură cu ea. De fapt, are un filtru pe telefon care împiedică browserul să afișeze orice conține numele ei.”

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro