Jennifer Lopez: „Pentru prima oara in viata, sunt intr-o relatie care ma face pe deplin fericita!”

Dupa numeroase relatii, Jennifer Lopez pare ca si-a intalnit in sfarsit jumatatea, iar terenul de baseball ii poarta noroc de aceasta data.

Frumoasa cantareata in varsta de 48 de ani a vorbit in cadrul unui interviu acordat Hola! SUA despre relatia cu fostul jucator de baseball de la Yankees, Alex Rodriguez. Jennifer a declarat ca se raporteaza la aceasta perioada a vietii sale ca la “epoca de aur”!

“Sunt intr-o relatie frumoasa! Simt ca pot spune acest lucru pentru prima data in viata mea -nu stiu- poate chiar pentru singura data. Si asta nu pentru ca nu as fi avut relatii reusite, pline de iubire si aventura, ci pentru ca este prima relatie in care simt ca ne dezvoltam reciproc. Ne completam si ne iubim sincer. Tot ceea ce vrem este sa fim alaturi unul de altul si sa ne facem fericiti. Asa ca este un alt fel de altruism acesta, care vine dintr-o iubire frumoasa si speciala. Si sanatoasa!”, a declarat Jennifer Lopez.

Love our weekends…🌺🌺🌺. Now back to work!! #riseandgrind #workhardhavefun #livelovelaugh A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 22, 2017 at 6:59am PDT

Din ce se stie, cuplul este impreuna de 7 luni si nu pare sa se opreasca aici. Inca din februarie cei doi sunt de nedespartit. Petrec mult timp cu copiii fiecaruia si au mers impreuna intr-o vacanta romantica in Paris.

In caz ca nu ai vazut fotografiile, Jennifer si Alex au impresionat in mai la Met Gala. El a optat pentru un costum clasic Tom Ford, iar ea a stralucit intr-o rochie albastra din colectia de primavara 2017 Valentino.

You’re never fully dressed without a smile… #metball2017 A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on May 1, 2017 at 10:40pm PDT

In interviu, Jennifer a vorbit si despre albumul „Por Primera Vez”, pe care urmeaza sa il lanseze in curand. Albumul va fi exclusiv in spaniola si este o premiera pentru ultimii 10 ani de cariera a artistei. Si, surpriza! Unul din producatorii acestui album este chiar fostul sau sot, Marc Anthony. Oare sa ne asteptam si la o colaborare muzicala?

