Jennifer Lopez, mărturisiri rare despre divorțul de Marc Anthony: „O perioadă foarte grea”

Jennifer Lopez a vorbit deschis despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa personală, rememorând perioada divorțului de Marc Anthony. Artista a făcut aceste declarații în timpul unui concert susținut în cadrul rezidenței sale din Las Vegas.

Cântăreața în vârstă de 56 de ani și Marc Anthony, în vârstă de 57 de ani, au fost căsătoriți timp de zece ani, între 2004 și 2014. Cei doi au împreună doi copii, Max și Emme. Pe 22 februarie, gemenii au împlinit 18 ani, iar Jennifer Lopez a dezvăluit imagini emoționante cu ei.

În fața publicului, Jennifer Lopez a făcut o glumă despre viața sa amoroasă, dar a recunoscut imediat că despărțirea de Anthony nu a fost deloc ușoară.

„După al treilea meu divorț, atunci am început cu adevărat să mă pricep la asta”, a spus ea, potrivit unui videoclip distribuit pe Instagram. Artista a continuat imediat: „Serios, nu e amuzant. Nu e amuzant”.

Lopez a explicat că perioada de după separare a fost una extrem de dificilă pentru ea, mai ales pentru că trebuia să gestioneze responsabilitățile de mamă singură pentru doi copii foarte mici.

„A fost, de fapt, o perioadă foarte grea”, a povestit artista. „Eram pe punctul de a renunța la tot. Eram o mamă singură cu doi gemeni de trei ani și am sunat-o pe una dintre mentorele mele. O chema Louise Hay. Unii dintre voi poate știți cine a fost. Între timp a murit”.

Potrivit lui Jennifer Lopez, autoarea de cărți de dezvoltare personală Louise Hay a avut un rol important în modul în care artista a reușit să depășească acel moment.

„Mi-a spus: ‘Jennifer, ești dansatoare, nu-i așa?'”, și-a amintit artista. „I-am spus: ‘Da, sunt.’ Iar ea a spus: ‘Când înveți un dans și greșești pașii, ce faci?’ I-am răspuns: ‘Continui până când îi fac corect.’ Iar ea mi-a zis: ‘Exact, Jennifer. Dansează mereu'”.

Mesajul a rămas pentru Jennifer Lopez un principiu după care spune că încearcă să trăiască și pe care l-a transmis și publicului prezent la concert.

„Și asta le doresc tuturor”, a spus ea, „ca indiferent ce vă aduce viața, să dansați, și să dansați, și să dansați din nou, iar și iar. Vă iubesc foarte mult!”.

Marc Anthony a fost al treilea soț al artistei. Înainte de această căsătorie, Jennifer Lopez a fost măritată cu Ojani Noa, între 1997 și 1998, iar ulterior cu Cris Judd, între 2001 și 2003. În 2022, artista s-a căsătorit cu actorul Ben Affleck, însă cei doi au finalizat divorțul în 2025.

Ojani Noa, acuzații dure la adresa lui Jennifer Lopez

Jennifer Lopez a fost acuzată de fostul său soț, Ojani Noa, că l-ar fi înșelat în timpul mariajului. Declarațiile sale au venit după ce Lopez a afirmat, într-un interviu, că nu s-a simțit niciodată „cu adevărat iubită” de foștii ei parteneri.

„Lasă-mă să spun ceva: nu ne mai denigra. Nu mă mai denigra pozând în victimă”, a scris Noa într-o postare pe Instagram.

„Problema nu suntem noi. Nu sunt eu. Problema ești tu”, a continuat el. „Tu ești cea care nu s-a putut abține. Ai fost iubită de câteva ori. Ai fost căsătorită de patru ori și ai avut nenumărate relații între timp. Ai avut relații bune… eu, de exemplu”.

Fostul antrenor personal și producător, în vârstă de 51 de ani, a spus că a fost profund îndrăgostit de Jennifer Lopez și că a făcut numeroase sacrificii pentru a-i susține ascensiunea profesională.

„Sunt o persoană extraordinară, iubitoare, un om bun. Am fost sincer, fidel, nu am mințit niciodată, nu m-am purtat urât, nu te-am înșelat niciodată”, a scris el, adăugând: „Am fost bun cu tine. Prea bun pentru tine”.

Potrivit lui Noa, Lopez „a ales faima și averea” în locul mariajului lor, în ciuda încercărilor sale de a menține relația.

„De aceea te-am părăsit, de aceea am divorțat. Spune adevărul măcar o dată. Lasă oamenii să afle că tu ești problema. Ar trebui să-ți fie rușine de tine”, a încheiat el.

