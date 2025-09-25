Irina și Răzvan Fodor, vacanță specială în doi. În ce destinație s-au reîntors după zece ani

Irina și Răzvan Fodor se bucură din plin de vacanță, revenind după 10 ani într-un loc special.

Irina și Răzvan Fodor
Irina și Răzvan Fodor se bucură de câteva zile de relaxare într-o nouă vacanță. De data aceasta, cuplul a ales Grecia, revenind într-un loc de care s-au îndrăgostit încă de acum zece ani. Cei doi au împărtășit cu admiratorii lor imagini spectaculoase din această escapadă.

Irina și Răzvan Fodor, vacanță de vis în Grecia

Prezentatoarea Asia Express și soțul ei se află pe Insula Hydra, destinație unde au mai ajuns de două ori până acum. Ambii mărturisesc că acest colț de paradis rămâne unul dintre preferatele lor. În timpul sejurului, au făcut plimbări cu barca, au admirat un apus superb și au savurat preparate grecești tradiționale.

„Sunt pentru a treia oară în Hydra, tot pe lângă apusul ăsta frumos am mai venit și acum 10 ani cu Irina, cu barca și mi-am dat seama că eu chiar nu sunt genul care să se plictisească de locuri. Când prind drag de ceva, pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”, a scris Răzvan Fodor pe Instagram, alături de câteva fotografii de colecție.

Peripeții la aniversarea de 15 ani de căsnicie

Irina și Răzvan Fodor au sărbătorit 15 ani de când s-au căsătorit religios într-o vacanță în Elveția. Prezentatoarea TV și soțul ei au admirat frumusețile orașului Weggis. Vedeta a povestit că au trecut și printr-o peripeție atunci când se plimbau și au întâmpinat o situație cu totul și cu totul neașteptată. Cei doi au fost abordați de către o localnică, care a fost deranjată de un gest făcut de Răzvan Fodor.

„Trebuie să vă spun o fază. Eram cu Fodor la plimbare, în orășelul ăsta destul de mic din Elveția, care se numește Weggis. Cu gura căscată la ce ne înconjura, pe un trotuar nu foarte lat, eu-în față, cărând o pungă cu ciocolată, el-la vreo 3 metri în spate, cu rucsacul. Cum mergeam noi așa, Fodor comenta: că ce frumos e, ia uite cât e de curat, ce peisaj, ce aer-toate pe limba noastră, românească. O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice (în engleză, bineînțeles): „Vrei să-l împușc?” și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: „Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.” Ea răspunde: „He is too loud.” (E prea gălăgios, vasăzică.)

Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel înformațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă. Și asta dacă ești în putere și ai ceva forță în mușchi, în cazul în care trebuie să te aperi. Dacă ai o vârstă, sau ești pur și simplu mai firav, șansele scad dramatic să scapi viu de la o coadă la magazin, darămite să te mai și bagi pentru altcineva. Mă rog, în altă ordine de idei, am dat și aici (ca și în vacanța noastră de astă vară) de niște români de pus la rană, și în hotelul în care am stat, și în vecinătate, într-un hotel din apropiere. A fost o plăcere să facem schimb de povești. Acum mi-am dat seama că puteam să îi zic doamnei de mai sus că fix astăzi se împlinesc 15 ani de la cununia religioasă cu Fodor. Poate îl ierta mai repede și ne invita la ea la castel, la un dulceț.

Rihanna a născut o fetiță. Ce nume poartă și cum i-au anunțat părinții venirea pe lume?

Foto: Instagram

