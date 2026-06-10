Ioana Grama, primele declarații despre despărțirea de iubitul ei. De ce a încheiat relația cu el: „Nu a existat deloc toxicitate”

Ioana Grama s-a despărțit de iubitul ei. Creatoarea de conținut a făcut primele declarații despre separarea lor.

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  de  ELLE.ro
Ioana Grama, primele declarații despre despărțirea de iubitul ei. De ce a încheiat relația cu el: "Nu a existat deloc toxicitate"

Ioana Grama s-a despărțit de iubitul ei, alături de care a avut o relație foarte discretă. Creatoarea de conținut a dezvăluit motivele pentru care a pus punct poveștii de dragoste cu el.

Ioana Grama s-a despărțit de iubitul ei

Ioana Grama a confirmat faptul că s-a despărțit de iubitul ei. Într-o serie de Instastories, creatoarea de conținut a vorbit pe larg despre motivele care au dus la încheierea relației. Cei doi nu erau compatibili din punct de vedere al caracterului, aspect care a determinat separarea.

„Nu am mai primit flori, iar asta pentru că m-am despărțit de iubitul meu perfect, care chiar era perfect. De asta îmi pare rău, pentru că era cel mai bun om pe care l-am avut ca partener. Dar este respingător și nu pot, abandonul emoțional mă termină psihic. Asta este cel mai dureros și a fost dureros pe parcursul ultimelor luni, faptul că a trebuit să renunț la un om atât de bun și de atent. Toate lucrurile pe care vi le-am zis sunt adevărate în continuare, doar că emoțional din punctul acesta de vedere e off. Eu sunt supe anxioasă, sensibilă și nu pot să fac față. Pentru mine suferința e prea mare. Am învățat că oamenii nu se schimbă și mi-am dat seama că este un aspect peste care nu pot să trec.”

În continuare, Ioana Grama a explicat că nu a fost vorba despre o relație toxică. Însă, conform spuselor ei, a realizat după primele conflicte că ea și fostul ei iubit nu se potrivesc, de fapt. De asemenea, și distanța a contribuit la despărțirea lor.

„Nicio despărțire nu e ușoară, dar e mai ușor să ieși dintr-o relație în care nu a existat deloc toxicitate. În relația asta nu a fost nimic toxic. Pur și simplu am ajuns la maturitatea necesară încât să îmi dau seama dacă un om este sau nu pentru mine după primele conflicte. După primele conflicte mi-am dat seama că este o persoană evitantă. Apoi, a fost și distanța, iar asta a făcut ca despărțirea să fie mai ușoară. Am stat mai mult despărțiți decât împreună.”

Cum se înțeleg Ioana Grama și fostul ei soț

În 2021, Ioana Grama s-a despărțit de soțul ei, Alexandru Țăgurean. Cei doi s-au căsătorit civil pe data de 24 august 2019, ceremonia având loc în Parcul Central din Cluj-Napoca. Naşii celor doi au fost Sînziana Iacob, o cunoscută creatoare de conținut de fashion şi beauty, şi partenerul ei, Alexandru Iacob.

Ioana Grama și fostul ei soț, Alexandru Țăgurean, au devenit părinți în luna octombrie a anului 2019, având împreună o fetiță pe nume Ayana. Chiar dacă s-au despărțit, cei doi au păstrat o relație apropiată și se ocupă împreună de creșterea și educația fiicei lor.

Ioana Grama și Alexandru Țăgurean au continuat să mențină o relație armonioasă după divorț. Recent, creatoarea de conținut a vorbit despre cum se descurcă în ceea ce privește creșterea fiicei sale. În timp ce fostul ei soț are parte și de ajutor, atunci când Ayana se află la el, nu același lucru se poate spune și despre Ioana Grama. 

„Alex are ajutor zilnic de la părinții lui pentru care suntem extrem de recunoscători. Se implică foarte mult, nu am putea trăi fără ei nici eu, nici Alex, însă eu nu îi am pe părinții mei la dispoziția mea (…) Sunt tot felul de situații pe care nu le cunoașteți (…) Amândoi suntem niște părinți extrem de implicați și facem tot ce putem pentru creșterea Ayanei. Nu am ce să îi reproșez lui Alex și nici el nu are ce să îmi reproșeze mie. Mai mult ne reproșează necunoscuții. Noi facem o treabă extraordinară.

Când Ayana este la mine, sunt doar eu cu ea, iubitul meu nu locuiește cu mine. Nu doarme la mine, nu mă ajută cu creșterea copilului, așadar toate responsabilitățile cad pe umerii mei (…) Am foarte multe responsabilități și recunosc că îmi este greu (…) În fiecare zi a vieții mele, oamenii au așteptări de la mine (…) Este foarte solicitant”, a transmis Ioana Grama pe Instagram.

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Foto: Instagram

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