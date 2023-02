INNA, declarații surprinzătoare despre momentele de gelozie din relația cu Deliric: „Ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt”

INNA și Deliric formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul autohton, iar de-a lungul timpului au rămas discreți în privința poveștii lor de dragoste. Începutul noului an a venit cu o surpriză de proporții pentru artistă, care a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei, cântăreața mândrindu-se cu inelul superb de logodnă.

Artista a postat atunci imagini pe pagina sa de Instagram cu inelul strălucitor de pe deget, fiind extrem de fericită să îi anunțe pe internauți că ea și iubitul ei sunt pregătiți să facă pasul cel mare. Într-un videoclip format din mai multe fotografii, INNA le-a arătat fanilor inelul de logodnă, alături de alte câteva fotografii împreună cu Deliric.

Cântăreața vorbește deschis despre relația cu logodnicul ei, chiar și atunci când este vorba despre aspecte din intimitate. Artista nu se consideră o persoană geloasă, însă recunoaște că astfel de momente sunt necesare.

„Nu sunt o persoană extrem de geloasă, ci o doză mică, necesară. (râde) Nici Toto nu este gelos, deci nu e un issue. Și, cum spuneam, ne înțelegem meseriile, atenția la care suntem expuși… ne cunoaștem foarte bine unul pe celălalt și cred că fiecare are capacitatea de a admite când el este cel care greșește și să își ceară scuze sau să îl asculte pe celălalt atunci când poate are un moment mai delicat. Nu am avut niciodată momente atât de tensionate încât să ne gândim la terapie de cuplu”, a declarat INNA într-un interviu acordat publicației VIVA.