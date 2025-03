INNA colaborează din nou cu Sean Paul. Cum apar cei doi în videoclipul piesei “Let It Talk To Me”

Sean Paul și INNA revin cu „Let It Talk To Me”, a doua lor colaborare, o piesă despre libertatea de exprimare prin muzică, un imn al nopților electrizante pe ringul de dans. Videoclipul oficial aduce un mix spectaculos de ritm, energie și stil, transformând fiecare cadru într-un adevărat fashion show.

Filmările au avut loc la Grand Hotel București, sub regia lui Bogdan Păun, imaginea fiind semnată de Gosh, iar producția realizată de Loops. Într-o atmosferă plină de glamour și senzualitate, Sean Paul și INNA strălucesc pe catwalk, purtând outfituri spectaculoase, stilizate de Domnica Mărgescu și Miruna Miu, machiajul fiind realizat de Anca Buldur, iar coafura INNEI de Adonis Enache.

Lansarea videoclipului marchează și revenirea lui Sean Paul în România, unde artistul a petrecut câteva zile și a acordat interviuri în care și-a exprimat admirația pentru INNA și pentru succesul pe care aceasta l-a obținut la nivel internațional.

După hitul „Up”, Sean Paul și INNA sunt pregătiți să domine din nou topurile cu „Let It Talk To Me”, o piesă scrisă de Sean Paul, Johnny Goldstein, Mags Duval și CASTLE și produsă de Johnny Goldstein. Cu un sound fresh și ritm molipsitor, noul single promite să cucerească scenele internaționale.

„Let It Talk To Me” este acum disponibilă pe toate platformele de streaming!

INNA pleacă în turneu european

INNA, una dintre cele mai de succes artiste EDM la nivel internațional, se pregătește să încânte Europa cu turneul „Echoes by INNA” în primăvara anului 2025. După succesul răsunător al celor două concerte sold-out din Varșovia, din decembrie 2024, și un an plin de spectacole, INNA își va aduce energia specifică în mai multe orașe mari din Europa.

Turneul „Echoes by INNA” va include orașe din Austria, Republica Cehă, Olanda, Franța, Spania, Ungaria și Germania, iar în săptămânile următoare vor fi anunțate și noi locații și date. Pentru acest turneu, INNA a pregatit un show special, în care fanii se vor bucura de cele mai cunoscute piese ale artistei, inclusiv hituri globale precum „Hot”, „Sun is Up”, „Déjà Vu”, „Cola Song”, „Rock My Body” și „Queen of My Castle”. Fanii se pot aștepta la o experiență unică, în care vor fi purtați în universul muzical al INNEI.

Austria, Viena, Gasometer – 25 aprilie 2025

Republica Cehă, Praga, Forum Karlin – 29 aprilie 2025

Olanda, Amsterdam, AFAS LIVE – 5 mai 2025

Franța, Paris, Zenith Paris la Villette – 8 mai 2025

Spania, Barcelona, Razzmatazz – 14 mai 2025

Franța, Toulon, Zenith de Toulon – 16 mai 2025

Spania, Madrid – TBA

Ungaria, Budapesta -TBA

Germania, Frankfurt – TBA

Germania, Munich – TBA

„Sunt extrem de entuziasmată să aduc turneul ‘Echoes by INNA’ în fața fanilor mei din Europa. Am lucrat mult alături de echipa mea și sunt nerăbdătoare să mă întâlnesc cu publicul și să ne bucurăm de muzică. Abia aștept să petrecem împreună!”, a declarat INNA.

INNA & Sean Paul, doi artiști de succes

Cu numeroase hituri și concerte susținute în peste 120 de țări, Sean Paul este, fără îndoială, unul dintre cei mai de succes artiști jamaicani la nivel internațional. Născut Sean Paul Henriques în Kingston, acest MC de dancehall (sau „deejay”, așa cum sunt numiți în Jamaica) a cucerit topurile mondiale încă de la sfârșitul anilor ’90. Trei decenii mai târziu, rămâne în continuare o forță dominantă în industrie.

De-a lungul carierei sale impresionante, Sean Paul și-a creat un stil unic, promovând dancehall-ul și demonstrând puterea muzicii prin colaborări cu artiști din diferite genuri. Această versatilitate i-a adus numeroase premii, hituri de top și o bază uriașă de fani. Prin colaborările sale cu artiști din reggae și dancehall, el a reafirmat ideea că muzica bună se naște din unitate și creativitate.

Recunoscută la nivel internațional, INNA este una dintre cele mai de succes artiste EDM, cu peste 10 miliarde de stream-uri și vizualizări, mai mult de 8 milioane de abonați pe YouTube și peste 9 milioane de ascultători lunari pe Spotify. O prezență dominantă pe scena muzicii dance, INNA a cucerit topurile cu hituri precum „Hot” – care a ajuns în clasamentele Billboard – „Sun Is Up” și „Déjà Vu”, reușind să cucerească publicul din întreaga lume cu fiecare lansare.

O adevărată deschizătoare de drumuri, INNA este prima artistă din Europa Centrală și de Est care a colaborat cu Spotify Singles, alăturându-se unor nume mari precum Coldplay și Zara Larsson. De asemenea, a intrat în istorie ca fiind cea mai ascultată artistă în programul Spotify EQUAL, depășind legende precum Alicia Keys, Jessie Ware, Shania Twain, P!nk și Raye.

