INNA, imagini de colecție de la începutul carierei. Ce spune artista despre schimbarea de stil din ultimii ani: „Îmi asum ce am fost”

INNA a vorbit despre evoluția imaginii sale de la începutul carierei până în prezent. De-a lungul anilor, artista și-a transformat atât stilul vestimentar, cât și aspectul, iar schimbările sunt evidente. „Da, este o mare diferență”, a mărturisit artista, adăugând că, deși are un simț al autoironiei, este mândră de parcursul său și de femeia în care s-a transformat. În plus, a dezvăluit ce face cu hainele pe care nu le mai folosește.

Artista recunoaște că diferențele sunt sesizabile. Ba mai mult, INNA a comentat în mai multe episoade pe rețelele de socializare alegerile sale vestimentare de la începutul carierei, în special din videoclipurile sale. Deși acum a recunoscut că nu ar mai purta aceleași look-uri, vedeta este asumată cu ceea ce reprezenta atunci, mai ales că și trend-urile erau diferite.

„Da, într-adevăr, este o mare diferență. Sunt autoironică, de altfel, am și analizat fotografii din trecutul meu într-unul dintre episoadele din vlogul zilnic din Dance Queens House, care sunt publicate la mine pe YouTube. Îmi asum ce am fost, mă bucur de ceea ce am devenit”, a spus INNA pentru viva.ro.