În ce constă meniul Ginei Pistol. Care e secretul siluetei sale: „Sunt mult mai atentă la ce mănânc”

Gina Pistol a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă, iar fanii ei se întreabă care sunt schimbările pe care le-a făcut în stilul ei de viață.

În ce constă meniul Ginei Pistol

După o perioadă în care nu a mai făcut sport, Gina Pistol s-a reapucat de exerciții fizice. Prezentatoarea TV a dezvăluit în ce constă regimul ei alimentar și cum își menține silueta.

„M-am reapucat de sport. Încă fac tot după antrenamentele pe care le am de la CarmenFit. Mai dă Carmen, așa când mai are timp, câte un antrenament pe o lună. Și am o singură masă pe zi, atunci e o proteină cu ceva legume și salată. Dar pentru o perioadă de vreo două săptămâni am băut un lapte din care s-a scos cazeina și cumva m-a ajutat. Aveam un blocaj, nu reușeam să scad sub 60 kg. Oscilam uneori la zilele bune la 59,7 sau 61. Și tot timpul aveam oscilații din astea. Și după ce am ținut cele două săptămâni cu laptele ăsta, nu știu, s-a întâmplat ceva în corpul meu și iată-mă. Da, sunt în formă maximă”, a spus Gina Pistol pentru cancan.ro.

Gina Pistol încearcă să păstreze un echilibru între alimentația sănătoasă și antrenamentele fizice.

„Nu, nu neapărat, că n-am un program, n-am o fereastră anume în care mănânc. Mănânc uneori la platou, alteori mai pe seară, acasă. Mai ciugulesc un măr, adică sunt mult mai atentă la ce mănânc”, a mai spus vedeta pentru aceeași sursă.

Gina Pistol, despre stilul ei de viață

Gina Pistol a făcut o serie de mărturisiri despre stilul ei de viață. Prezentatoarea TV a împărtășit câteva dintre secretele sale care o ajută să se mențină în formă.

Gina Pistol a dezvăluit cum anume a reușit să scape de kilogramele pe care le considera în plus. Prezentatoarea TV obișnuiește să facă sport de mai multe ori pe săptămână și are grijă să aibă o alimentație echilibrată.

„Sunt bine, sănătoasă, am mai slăbit puțin, se vede? Am avut de furcă cu kilogramele astea… După o anumită vârstă, 38 de ani, așa am observat eu, nu mai funcționează nimic din ce funcționa înainte. Nu reușeam să scad sub 60 de kilograme. Mă blocasem și era atât de frustrant, pentru că aveam zile în care mâncam exact ce trebuia să mănânc, făceam și mișcare și nu reușeam pur și simplu. Nu știu ce s-a întâmplat la un moment dat, am slăbit sub 60 de kilograme, am 58 și vreau să ajung la 55, 56. Dacă vrei să arăți bine pe sticlă, trebuie să arăți mai slăbuță.

Merg de 3 ori pe săptămână la sală, de mâncat, am început să mănânc din nou cartof dulce, a fost o perioadă când nu-l mai suportam, mi se aplecase, apoi am început iar să îl mănânc. Sunt niște enzime speciale pentru cei care au intoleranță la histamină, mănânc și o carne la grătar sau la cuptor, cu o salată lângă, dar nu știu ce s-a întâmplat, dar am reușit să scad sub 60 de kilograme.”

