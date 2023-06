Imaginile cu care Andreea Bălan și-a surprins fanii. Cum a apărut pe internet după ce a confirmat relația cu Victor Cornea

Andreea Bălan a preferat ca după divorțul mediatizat de fostul ei soț, George Burcea, să nu mai dezvăluie detalii ce țin de viața ei amoroasă și să fie discretă. Însă, de câteva săptămâni au apărut speculații conform cărora artista ar fi implicată într-o nouă relație, mai exact cu Victor Cornea, un jucător român de tenis, originar din Sibiu, în vârstă de 29 de ani. Totul a început după ce, pe rețelele de socializare, cei doi au pus fotografii din același loc, atunci când se aflau la Stuttgard. Artista s-a filmat ulterior alături de iubitul ei pe terenul de tenis, iar mai apoi într-o mașină decapotabilă, în timp ce se plimbau.

Andreea Bălan a confirmat relația cu Victor Cornea în cadrul unui interviu acordat Observatorul Antenei 1, declarându-se foarte fericită.

Mai mult decât atât, cei doi au și planuri pentru perioada următoare, dar nu este vorba despre o vacanță, ci de participarea lui Victor Cornea la unul dintre cele mai importante turnee de tenis din lume.

Se pare că Andreea Bălan este foarte atrasă de domeniul profesional al partenerului ei, dovadă fiind și cele mai recente fotografii pe care artista le-a postat pe rețelele de socializare.

Cântăreața a dezvăluit mai multe imagini în care se află pe terenul de tenis, îmbrăcată corespunzător pentru acest sport, iar conform descrierii, ea chiar a început să ia lecții de tenis.

Artista a vorbit deschis despre relația cu jucătorul de tenis, dar și de diferența de vârstă de nouă ani dintre ei.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.