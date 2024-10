Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, mesaj emoționant după ce au terminat filmările la emisiunea Power Couple. Ce au mărturisit cei doi: „Toată viața…”

Relații consolidate, bazate pe încredere, experiențe trăite împreună și momente care le-au demonstrat că au alături omul potrivit. Cupluri care au depășit obstacole pe care le-au considerat importante în consolidarea a ceea ce au construit în doi. Vedete cunoscute de către toți cei de acasă care sunt mai decise ca niciodată să iasă în afara zonei de confort…cel de-al doilea sezon din Power Couple România este aproape de revenire, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

La bine și la greu, cele nouă cupluri care au acceptat provocarea participării sunt gata să fie puse la încercări total surprinzătoare! Este vorba despre Leonard și Monica Doroftei, Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, Theo Zeciu și Cesima, Diana Bulimar și Radu Dumitrache, Bella Santiago și Nicu Grigore, Robert și Elena Tudor, Radu și Alexandra Bucălae, DOC și Anca Munteanu, Andrei și Andra Stoica.

Dani Oțil este și de această dată prezentatorul emisiunii.

Filmările pentru sezonul doi al emisiunii Power Couple s-au terminat, iar echipele de vedete au revenit în România. Giulia Anghelescu și Vlad Huidu s-au declarat emoționați de participarea la acest show.

Cântăreața a publicat și o fotografie emoționantă în care îl ține de mână pe fiul ei, imagine pe care o poți vedea în galeria de mai sus.

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 15 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună, iar aniversarea a 11 ani de căsătorie i-a găsit la filmările America Express.

A scris istorie cu muzica pe care a intepretat-o și a demonstrat că este o badass mom, care alături de soțul ei poate depăși orice provocare. Giulia și Vlad Huidu fac parte din cuplurile sezonului doi și au avut gânduri mari înainte de primele probe.

„Sincer, cine nu vrea să testeze cât de bine funcționează relația atunci când sunt în joc mai multe provocări decât doar cine spală vasele sau cine duce copiii la școală? (râde) Îmi doresc să ne distrăm la maximum, să ne punem din nou răbdarea la încercare și, desigur, să dovedim că team Păpu e #power în orice situație! În plus, dacă totul merge bine, poate câștigăm și noi niște puncte bonus la capitolul ‘cine are dreptate în relație'”, declară artista. Vlad e convins că Power Couple „e o ocazie să îmi depășesc limitele și, mai ales, să îmi pun la încercare memoria, deoarece soția mea nu are prea mare încredere că mă pot descurca la capitolul date exacte ale relației noastre. Îmi doresc să ne testăm limitele din nou, să râdem mult și, în final, să demonstrăm că suntem un cuplu de neoprit! Ah, și dacă pot să ies din asta cu un upgrade la abilitățile mele de compromis, e și mai bine!”