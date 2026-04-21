Giulia Anghelescu, momente speciale alături de fiul ei. Eduard Mikael a împlinit 11 ani: „Sunt atât de mândră”

Fiul Giuliei Anghelescu și al lui Vlad Huidu, Eduard Mikael, a împlinit 11 ani, iar artista a marcat momentul cu o postare emoționantă pe rețelele sociale.

Giulia Anghelescu, imagini speciale cu fiul ei

Aceasta a publicat imagini speciale cu băiatul ei și i-a dedicat un mesaj plin de dragoste. La începutul lunii, și sora lui, Antonia, și-a sărbătorit aniversarea de 14 ani.

„La mulți ani, Mika… 11 ani cu tine… și parcă au trecut într-o clipă. Ești cel mai empatic și sensibil suflet pe care îl știu… genul de copil care simte tot, profund. Ești bucățica noastră de bucurie care reușește să ne facă să râdem cu poftă din orice. Când cânți parcă se oprește totul pentru o secundă și îmi dau seama cât de special ești. Crești prea repede pentru inima mea de mamă. Dacă aș putea opri timpul…cred că aș face-o doar ca să mai stau puțin aici, în anii ăștia ai tăi. Sunt atât de mândră de tine, Mika, și te iubesc mai mult decât pot spune vreodată în cuvinte”, a scris artista.

Invitată la începutul anului în emisiunea Fericiți, nu perfecți, Giulia a vorbit și despre felul în care își crește copiii. În dialog cu Irina Gologan, vedeta a explicat că nu se regăsește complet în principiile moderne de parenting și preferă o abordare echilibrată, care îmbină metodele clasice cu cele actuale:

„Trebuie să păstrăm un echilibru între parentingul cu care am crescut și cel nou. Nu cred că suntem capabili să îl accesăm în totalitate pe cel nou, nu avem cum. Avem un altfel de bagaj în spate și atunci pentru cei care au avut o copilărie fericită, un mediu familial ok atunci când erau mici, lor o să le fie mai ușor. Nu vin cu un bagaj greu de dus în spate, ci cu lucruri pe care le-au învățat și o bază foarte bună”, a mărturisit aceasta.

Cum își educă Giulia Anghelescu și Vlad Huidu cei doi copii

Giulia Anghelescu a făcut dezvăluiri despre provocările pe care le întâmpină acum în creșterea celor doi copii ai ei.

„Cred că toată treaba asta cu părințeala este o provocare, adică n-aș putea să zic un singur lucru, totul este… greu și foarte frumos, dar greu. Clar, adolescența are un alt vibe, dar are și ea, părțile ei foarte frumoase, așa că ne bucurăm de fiecare moment, chiar dacă este mai solicitant”, a declarat Giulia Anghelescu pentru unica.ro.

Giulia Anghelescu mai susține că are o relație foartă apropiată cu Antonia și Mikael, considerându-se prietena lor.

„Încerc să păstrez un echilibru. Cred că sunt prietena copiilor mei, dar cred că ai mei copiii știu că limitele pe care le-am stabilit împreună chiar trebuie respectate.”

De asemenea, artista recunoaștă că ea și soțul ei, Vlad Huidu, reușesc să formeze o echipă pe cinste, atât în plan personal, cât și profesional.

„Cu greu ne împărțim, dar deocamdată facem o treabă foarte bună.”

Citește și:

Jessica Alba și Cash Warren au finalizat divorțul la doi ani de la separare. Ce sumă fabuloasă trebuie să îi plătească actrița fostului soț

