Gina Pistol vorbește deschis despre viața de mamă: „Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram”

Gina Pistol și Smiley au devenit de curând părinți pentru prima dată. Cei doi trăiesc alături de micuța lor, Josephine Ana Maria, unele dintre cele mai speciale momente de care își vor aminti multă vreme de acum încolo. Asta nu înseamnă că nu există deloc și clipe mai puțin plăcute, iar proaspăta mămică a ales să vorbească cu sinceritate despre ele.

Gina Pistol a vorbit pe Instagram Stories despre primele săptămâni de după naștere. Vedeta a ales să își exprime public trăirile tocmai pentru a nu le da impresia urmăritoarelor sale că este o mamă perfectă. „Spuneam săptămâna trecută că mă înclin în fața mamelor pentru că e greu. Pentru mine, cel puțin, primele două săptămâni au fost foarte grele. Nu vreau să par mama perfectă pe Instagram, n-am de gând să fac asta. Pur și simplu vă spun care au fost trăirile mele. Pentru mine, primele două săptămâni au fost groaznice.”

Deși în cele 9 luni de sarcină s-a documentat cu privire la această nouă etapă din viața ei, Gina Pistol a mărturisit că după ce a pășit în casă cu cea mică a uitat totul. „Nu-mi dădeam seama ce mi se întâmplă. Tot ce citisem în cele nouă luni de sarcină, tot ce mi s-a spus la spital de către moașă, de către asistente… Am pășit în casă și am uitat tot. Dar asta nu înseamnă că tu, viitoare mămică, o să treci prin ce am trecut eu. Cu siguranță pentru tine poate o să fie mai ușor sau o să treci cu bine peste primele săptămâni. Eu o spun din punctul meu de vedere. Cred că multe femei au trecut prin ce am trecut eu, dar puține vorbesc despre asta. Na, o spun eu. Pentru mine a fost greu. Furtuna aia hormonală care te lasă răvășită, te uiți în oglindă și nu te regăsești deloc. E dureros când plânge și nu știi ce să faci ca să-i alini suferința și să nu mai plângă. Toate lucrurile astea adunate m-au epuizat fizic și psihic.”

Gina Pistol are parte și de ajutor din partea partenerului ei, Smiley, despre care a spus că se descurcă foarte bine și reușește să rămână calm și liniștit. „Dar, oricum, mare noroc am cu Andrei. Îmi este de mare ajutor. Se descurcă foarte bine și are darul ăsta de a rămâne calm și liniștit în momentele în care eu nu sunt calmă și liniștită. Dacă nu-l aveam pe el, mi-o lua mintea grav prin păpușoi.”

Vedeta a dezvăluit că a fost criticată în mediul online pentru faptul că se plânge prea mult de când a devenit mamă, așa că Gina Pistol a ținut să transmită un mesaj persoanelor care o critică pentru că a ales să vorbească deschis și despre provocările întâmpinate ca mamă. „A, și legat de asta, s-a trezit o femeie perfectă, nu așa imperfectă ca mine, să-mi lase un mesaj și să-mi spună: „Am impresia că te plângi, cine te-a pus să faci copil?”. Pentru cele care gândesc așa, vă spun atât: „Mai scutiți-mă.” Pentru fiica mea, o să fac tot posibilul să fiu cea mai bună mamă. Iar dacă vorbesc așa deschis despre trăirile mele ca femeie, o fac pentru că sunt sinceră și aleg să fiu sinceră.”

Foto: Instagram

