Alexandra Dinu, mărturisiri despre relația la distanță pe care o are cu iubitul ei: „Nu există o rețetă perfectă”

După despărțirea de Adrian Mutu, Alexandra Dinu și-a refăcut viața sentimentală, iar în prezent formează un cuplu alături de Jeffrey Greenstein, care este actor și producător de film.

Alexandra Dinu a ales să fie discretă și își trăiește povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor. Jurata show-ului „Românii au talent” a vorbit despre relația la distanță pe care o are cu actualul partener. „Oamenii care contează vor fi mereu lângă tine, chiar şi la distanţă, se bucură pentru şansele tale, te înţeleg şi ştiu că totul este temporar. Şi oricum am avut grijă să nu stau departe pentru prea mult timp de cei pe care îi iubesc”, a mărturisit Alexandra Dinu pentru pentru okmagazine.ro.

Vedeta a povestit că în urma experiențelor de care a avut parte de-a lungul vieții, și-a dat seama că iubirea presupune respect și admirație. „Cred în echilibru! Când iubim, trebuie să avem înţelegere pentru cel de lângă noi, să îi înţelegem şi defectele şi să le acceptăm. De-a lungul experienţelor prin care am trecut, am înţeles că iubirea nu este posesie, iubirea înseamnă respect reciproc şi admiraţie. Cât despre gelozie… to be continued (râde)… Glumesc, evident”, a mai spus Alexandra Dinu pentru sursa menționată.

Alexandra Dinu a vorbit și despre cum vede ea faptul că unele cupluri aleg să își expună relația pe rețelele de socializare și a dezvăluit dacă există rețeta perfectă când vine vorba despre o relație fericită. „Cred că fiecare om şi fiecare cuplu are dreptul de a alege cum preferă să-şi trăiască viaţa şi cât de mult vrea să arate din ceea ce face. Avem exemple din ambele situaţii: oameni pentru care expunerea nu a funcţionat bine, dar şi cupluri care sunt fericite şi îi ţin foarte aproape pe cei care îi urmăresc în mediul online. Deci nu există o reţetă perfectă, ci depinde de cum simţi şi ce consideri că se potriveşte pentru tine. Eu, personal, sunt mai rezervată şi consider că nu trebuie să fac din viaţa mea un spectacol public”, a declarat Alexandra Dinu pentru okmagazine.ro.

Alexandra Dinu are o vastă experiență în televiziune. De-a lungul carierei a jucat în 10 seriale de televiziune în Italia și alături de actori cunoscuți, precum Adrien Brody și Antonio Banderas. În ceea ce îl privește pe iubitul ei, Jeffrey Greenstein, nici el nu este străin de această industrie. În 2010, el s-a alăturat companiei Millennium Media, una dintre cele mai logevive companii independente de film din istoria Hollywood-ului. Conform descrierii sale regăsite pe site-ul oficial al companiei, a gestionat peste 60 de filme cât timp s-a aflat în companie, precum franciza The Expendables, Olympus, Angel Has Fallen, The Hitmans Bodyguard și Mechanic Resurrection.

