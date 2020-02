3 probleme psihice care afectează generația millennials. Și tu ai cel puțin una

Dacă ne raportăm la situația socio-economică din țara noastră, vom observa că numai în două generații lucrurile s-au schimbat radical. Iar generația millenials este una de sacrificiu. Părinții și bunicii noștri primeau o casă cu chirie de la stat. Se mărea familia? Se putea schimba casa. Fiecare după terminarea studiilor primea un serviciu, chiar dacă repartițiile nu erau prea fericite. Exista siguranța zilei de mâine, iar mulți dintre bunicii noștri au ieșit la pensie de la primul job. Părinții sunt cei care au simțit primii seismul socio-economic și grija zilei de mâine. Apoi pentru noi, generația millennials, lucrurile s-au intensificat.

Generația millennials suferă de burnout

Burnout-ul ca afecțiune (sindrom) a fost recunoscut și introdus pe lista problemelor de natură psihică. Credite pentru case, credite pentru mașini, stil de viață la care tindem, dar nu îl putem duce financiar. Oameni care au job și colaborare extra, poate maximum două weekend-uri libere pe lună. Contextul istoric din nou este semnificativ, iar el este extrem de vizibil în țările balcanice, fost comuniste. Dorința de a epata, de a avea o viață perfectă ori la standarde foarte înalte, deloc departe de generația millennials. Pentru că atunci când nu ai avut nimic, nici generațiile din urmă, se transmite acea traumă transgenerațională. Și vrei să agonisești pentru tine și toți ai tăi care nu au avut. Desigur, să duci o viață bună nu e un păcat. Dar ce înseamnă, în realitate, o viață bună?

Să nu uităm nici de stima de sine joasă care te ține captivă într-un job care te exploatează. Că e pe bani puțini sau mulți, nici nu contează. Ci că este un mediu toxic din care nu reușești să te desprinzi. Mai există varianta când anumite datorii te împing la muncă în exces, tocmai pentru a le acoperi. Studiile au dezvăluit o corelație clară între datoriile financiare și problemele psihice. Chiar până la nivelul la care persoanele care au comis suicid sunt de opt ori mai predispuse să aibă la momentul respectiv probleme financiare.

Generația millennials a devenit generația burn out și dintr-o nevoie firească de stabilitate. Am nevoie de siguranța zilei de mâine, ăsta e un job bun, cu diverse beneficii, compania este puternică… Doar că stau des peste program și am început să am probleme de sănătate. Nici nu este de mirare când auzi despre reconversii profesionale șoc, manager de top care acum cultivă roșii, ori a devenit instructor de yoga. Pentru că, da, sunt persoane care ajung la epuizare și demisionează tocmai datorită acestui burnout.

Singurătatea ca flagel

Multă muncă, oboseală, timp liber limitat… Generația millennials se confruntă cu un profund sentiment de singurătate, lipsa apartenenței, dezrădăcinare. Suportul social este din nou mult mai redus, comparativ cu generațiile anterioare. Căsătoria acum apare mai târziu, copiii la fel, iar dating-ul s-a mutat din offline în online. Translația din mediul rural în cel urban, din orașele mici în orașele mai mari (ofertante financiar) slăbesc legătura cu familia, prietenii din copilărie. Noi prietenii trebuiesc înnodate, de cele mai multe ori nu în mod autentic. Încât unii mileniali nu au prieteni intimi, cu care să se simtă confortabil să-și discute problemele. Mai mult au cunoștințe, prieteni de ieșit eventual, dar nu prieteni de suflet.

Generația millennials suferă de depresie

Dacă facem un mix între cele două puncte discutate anterior, depresia deja nu mai e o surpriză. Iar tristețea profundă este de multe ori înecată în consum de alcool sau droguri, de la cele mai ușoare la cele de mare risc. Pe lângă ea, sunt menționate disperarea, pierderea oricărui simț al plăcerii, tulburările de somn. Iar cazurile de depresie se înmulțesc de la an la an, de exemplu, în SUA, din 2013 diagnosticul de depresie a crescut cu 47%. În ce eșantion de vârstă? 18-34 de ani! Persoanele care lucrează în schimbul de noapte, cu un program neregulat la serviciu, au cu 33% mai multe șanse să dezvolte o afecțiune psihică. Dar există și un aspect pozitiv! Generația millennials a destigmatizat conceptul de psihoterapie. Milenialii vor să fie mai bine cu sine, și au înțeles că perfecționismul indus de educație este extrem de nociv în toate ariile vieții lor.

Foto: PR

