Gina Pistol, dezvăluiri despre relația cu Smiley. Cum s-au cunoscut cei doi

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021, au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine.

Foarte mulți sunt curioși să afle cum a început, de fapt, povestea de dragoste dintre Smiley și Gina Pistol. Prezentatoarea TV a fost invitată recent în podcast-ul „Lucruri Simple” găzduit de Horia Brenciu, ocazia cu care a făcut o serie de declarații despre începutul relației cu partenerul ei de viață.

„Noi vorbeam așa… ne recomandam filme, una alta, înainte să fim împreună. Îi trimiteam tot felul de meme-uri din astea funny, bancuri și-l făceam să râdă. Așa l-am agățat. Eram cu o prietenă la pensiunea părinților ei și m-a întrebat ce fac. I-am trimis o poză cu un gomboț, nu cu doi, cu unul. I-am făcut gomboți. A fost prima oară când am făcut gomboți, dar mi-au ieșit atât de buni. El a venit la mine, avusese puțină treabă la studio și a venit la mine. Am ascultat toate albumele lui Depeche Mode pe YouTube și mâncam gomboți. Am stat vreo 3 ore și pe urmă trebuia el să plece. Și a plecat, dar s-a mai întors după aia”, a spus Gina Pistol.