Deliric, declarații inedite despre viața lui personală și dorința de a deveni tată

INNA și Deliric formează un cuplu foarte îndrăgit de public, iar împreună fac o echipă pe cinste. Cei doi artiști se susțin reciproc în proiectele lor, iar când vine vorba de viața personală, preferă să rămână discreți. La început, cei doi și-au ținut relația departe de lumina reflectoarelor, fără să își arate sentimentele în public. Cu toate acestea, momentele adorabile dintre cei doi sunt printre preferatele fanilor.

Declarațiile lor despre viața personală sunt destul de rare, însă Deliric a făcut recent o excepție și a vorbit despre viața lui personală, însă cuvintele lui au stârnit curiozitate și entuziasm în rândul fanilor celor doi.

Artistul a dezvăluit că își dorește să devină tată, însă amână acest moment deoarece pune profesia și situația financiară pe primul loc.

Deliric a mărturisit că s-a gândit de ceva timp la a deveni tată, dar au fost anumite aspecte pe care le-a luat în considerare și care l-au împiedicat să facă acest pas.

„M-am preocupat de chestia asta încă de când eram tânăr. Am zis că trebuie să fac bani, să nu stau în garsonieră când am doi copii, să am ditamai vila ca să pot să mă duc la un alt etaj. După aia, intrând în acest joc al maratonului după bani, n-am mai făcut copii și o să fac probabil la un moment dat… Dacă am copil de 5 ani la 68 de ani… La 63 probabil ajung să fac, gata, acela e momentul!”, a mai spus Deliric.