Gina Pistol, detalii despre obiceiul de a-și cumpăra haine și accesorii second-hand: „Țin foarte mult…”

Gina Pistol a vorbit deschis despre stilul ei vestimentar și alegerile pe care le face atunci când vine vorba de haine, dezvăluind că preferă adesea piesele second hand, chiar și în momentele importante din viața sa. Prezentatoarea TV a făcut mărturisirile între filmările pentru „MasterChef„, unde a realizat un outfit check sincer, presărat cu detalii personale și multă naturalețe.

Gina Pistol, despre stilul personal și investiția în haine

Vedeta a recunoscut că stilul ei nu este întotdeauna pe placul soțului ei, Smiley, care și-ar dori să o vadă mai des în ținute feminine. Între filmări, vedeta preferă haine lejere, în care se simte confortabil, dar combinând cu un twist.

„Să știi că soțul meu când m-a văzut cică iar `te-ai îmbrăcat ca un băiețel’. Vrea și el să mă vadă mai feminină, mai cu o chestie…”, a povestit Gina Pistol, cu umor.

Aceasta a explicat că, deși apreciază brandurile cunoscute, nu este dispusă să plătească orice preț pentru un obiect vestimentar și are multă răbdare atunci când își dorește ceva anume.

„Am niște blugi de la Alexander Wang, cred. I-am găsit la reducere, să știi că eu țin foarte mult cu casa și când mi se pune pata pe câte un obiect vestimentar… până nu-l găsesc la prețul la care vreau, eu nu mă las. Chiar dacă-i iau la SH, mâna a doua.”

Gina Pistol a oferit detalii și despre celelalte piese din ținută, menționând că multe dintre ele provin tot din magazine second hand.

„Cămașa este R13, dar am dat foarte puțin pe ea pentru că am cumpărat-o tot la mâna a doua. Uite cum e, e făcută în Japonia. Știi ce material are? E ca o îmbrățișare așa caldă. Tot R13 (pantofii sport n.red.)”

Accesoriile nu fac nici ele excepție de la această regulă. Vedeta a dezvăluit că poartă un choker din cristale achiziționat tot second hand, dar și o pereche de cercei cu o semnificație aparte.

„La gât am un choker din cristale de la Alessandra Rich, tot luat la mâna a doua. Aceștia sunt cerceii pe care i-am purtat la nuntă, tot la mâna a doua și vreau să-i las fiicei mele.”

În final, Gina Pistol a subliniat că, dincolo de tendințe sau etichete, cel mai important pentru ea este confortul.

„Îmi place să mă simt confortabil în ceea ce port și îmi place să mă pot mișca liber în haine.”

Gina Pistol a cerut ajutorul fanilor de pe internet

Gina Pistol a dezvăluit fanilor un moment sincer din viața ei de mamă. Vedeta a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care le arată urmăritorilor cum se pregătește să iasă într-o seară, însă planurile îi sunt date peste cap de Josephine, fiica ei, care nu își dorește ca mama să plece de lângă ea.

În timp ce Gina este ocupată cu pregătirile, pe fundal s-a auzit vocea micuței Josephine, vizibil afectată de gândul că mama ei nu va fi lângă ea la culcare.

„Postez o altă zi din viața mea și vă las o întrebare foarte importantă în clip, la care chiar am nevoie de răspunsuri. Printre plânsul lui Josephine și încercarea mea de a mă pregăti, mi-am dat seama că am nevoie de ajutorul vostru. Dacă aveți soluții pentru a dezvăța copilul să doarmă cu noi, le aștept cu interes… Cum obișnuiesc copilul să doarmă singur?”, a spus Gina Pistol.

Fanii au reacționat rapid și i-au oferit numeroase sfaturi, încurajări și mesaje de susținere, mai ales din partea părinților care au trecut prin situații similare.

Citește și:

Cu ce se ocupă soțul Laurei Cosoi. În ce afaceri este implicat Cosmin Curticăpean: „Asta îți dă libertatea de gândire’

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro