Gina Pistol a născut! Prezentatoarea TV și Smiley au devenit părinți pentru prima dată

Gina Pistol a născut o fetiță! Prezentatoarea TV și Smiley au devenit părinți pentru prima dată.

Anunțul că Gina Pistol a născut a fost confirmat de către partenerul ei, Smiley, care a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, ocazie cu care a făcut public și un video pe care cei doi l-au realizat cu câteva ore înainte de a deveni părinți. „Dacă ar exista litere fericite, ele ar fi cu siguranță următoarele: „Am devenit părinți!”. Gina se simte bine, a născut în seara aceasta, fetița noastră este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime, iar @danaoprescu, medicul nostru, spune că este perfectă. Sunt primele ore din cea mai frumoasă poveste din viețile noastre și știm deja că nu știm nimic din tot ce ne așteaptă. Vă mulțumim pentru felul în care ne-ați fost alături în toată perioada asta! Să fie soare!”, a scris Smiley.

De asemenea, și Gina a împărtășit același video, alături de un mesaj special. „Așa începe fericirea. Suntem deja 3. Fetița noastră s-a născut astăzi, este sănătoasă, are 3,230 kg și 51 cm lungime. Mulțumim pentru toate gândurile și urările. Revenim cât de curând cu vești, imediat ce vom fi în stare.”

Pe tot parcursul sarcinii, Gina Pistol și-a ținut la curent urmăritorii de pe rețelele de socializare cu privire la tot ceea ce a experimentat și a vorbit cu sinceritate și despre momentele grele pe care le-a întâmpinat, dar și despre emoțiile și trăirile pe care le-a avut.

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Deși sunt împreună de aproape patru ani, cei doi și-au dorit să țină relația privată. În urmă cu un an, Smiley și Gina Pistol au făcut publică relația și au apărut tot mai des împreună pe social media, spre încântarea fanilor. În septembrie 2020, prin intermediul unui video emoționant intitulat „Noi acum înseamnă 3”, publicat pe contul de YouTube al artistului, Smiley și Gina Pistol au confirmat că vor deveni părinți, după mai multe zvonuri existente în presă cu privire la acest lucru.

În ceea ce privește relația celor doi, Smiley a fost invitat în podcastul lui Damian Drăghici, iar cu această ocazie a făcut dezvăluiri inedite despre el și în special despre Gina Pistol. „Ne înțelegem foarte bine. E o fată cu suflet mare și foarte empatică și sensibilă, cumva băiețoasă, de gașcă, mă echilibrează foarte tare și nu pune niciun fel de presiune, știind programul meu și știind ce vreau să fac, mă sprijină. De multe ori nu are cu ce să mă ajute efectiv, dar mă ajută pur și simplu că nu pune presiune, nu pune prea multe întrebări, nu îmi cere socoteală pentru nopțile pierdute la studio. Are foarte multe calități ca femeie și ca om. Nu-i un om care să-ți ia energia, ci îți dă energie, care mă distrează. Eu mă distrez cu Gina, ceea ce e foarte important. Are un simț al umorului senzațional.”

Artistul a mărturisit că în cazul lor nu a fost vorba de dragoste la prima vedere și a vorbit pentru prima dată despre o posibilă căsătorie cu Gina Pistol. „M-am îndrăgostit de Gina treptat, nu a fost o dragoste la prima vedere, ne simpatizam de la distanță. Niciodată nu m-am gândit pentru că ori eram eu într-o relație, ori ea, ori amândoi. Treptat a venit totul, natural. (…) Nu exclud căsătoria”, a adăugat Smiley în podcastul lui Damian Drăghici.

