Cristina Lupu a devenit mamă pentru prima dată

Cristina Lupu, o celebră creatoare de conținut, care în mediul online este recunoscută sub numele de Like Creața, a devenit mamă pentru prima dată. Cristina a împărtășit cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare faptul că a născut o fetiță și cu această ocazie a făcut publică și prima imagine cu copilul ei.

Cristina Lupu a scris un mesaj prin care le mărturisește persoanelor care o urmăresc că a încercat să aprecieze fiecare moment pe care îl petrece alături de fetița ei, drept urmare nu a stat atât de mult timp pe rețelele sociale. „O iubesc de mor. Da, am născut și suntem bine, dar n-am apucat să postez… e prea frumos cu ea și am uitat de Insta/Fb. Vă super mulțumesc pentru mesaje. Ne revedem curând. PS: mâine mergem acasă”, a scris Cristina Lupu pe Instagram.

În luna ianuarie a anului 2021, Cristina Lupu le spunea fanilor ei că ar trebui să nască pe 22 februarie. Pe tot parcursul sarcinii, ea și-a ținut la curent urmăritorii cu privire la experiențele pe care le-a trăit pentru prima dată. Până în acest moment, ea nu a făcut public și numele fetiței ei.

În septembrie 2020, Cristina Lupu a dezvăluit că este însărcinată. La vremea respectivă, ea a povestit și cum i-a dat vestea partenerului ei, Claudiu. „Nu ne așteptam să se întâmple așa de repede… Spun asta, pentru că am rămas însărcinată imediat după ce am primit OK-ul doctorului. Noi eram pregătiți psihic să se întâmple peste 3-6 luni (…) Nu-mi venea să cred că e pozitiv, tot închideam și deschideam ochii ca nu cumva să fie în imaginația mea. Când s-a trezit, a văzut că pe masă era un bilețel prin care îl anunțam că vom fi părinți, iar sub el era testul. La fel ca mine, s-a blocat, nu știa ce să zică, m-a întrebat dacă nu mă țin de glume! Evident că s-a emoționat și ne-am bucurat de veste!”, a spus Like Creața pentru revista Unica.

Cristina Lupu a devenit cunoscută în social media în urma proiectului „LikeOne”, pe care îl realiza alături de vloggerița Ruxi. În 2018, după trei ani de colaborare, cele două au decis să meargă pe drumuri separate.

