Gina Pistol a apărut cu mâna bandajată. Cum s-a accidentat vedeta

Gina Pistol și-a îngrijorat fanii de pe rețelele de socializare, după ce s-a afișat cu mâna bandajată. Prezentatoarea de la „ Chefi la cuțite ” a suferit un accident, însă i-a asigurat pe fani că este totuși bine. Vedeta le-a povestit pe scurt internauților ce s-a întâmplat, iar în stilul său caracteristic, a făcut haz de necaz.

Frumoasa prezentatoare de la Antena 1 are un program foarte încărcat și se împarte cât de bine poate între viața de familie și cea profesională. Cum tot timpul este pe fugă pentru a rezolva cât mai multe lucruri, uneori se întâmplă și accidente. Gina Pistol a spus pe pagina sa de Instagram că a căzut „în timp ce fugea după iluzii”.

În imaginea postată cu mâna bandajată, în timp ce se afla la volan, Gina a ținut să le mulțumească câtorva persoane care au ajutat-o, inclusiv Chef Florin Dumitrescu și soției sale. Cel mai probabil, accidentul nefericit a avut loc la filmările de la „Chefi la cuțite”, vedeta împărtășind înainte un filmuleț în care arată superb într-o rochie aurie, în platoul de la Antena 1.

„Am căzut. Am căzut fugind după iluzii. Am picat pe lux. Șampanie. Și confetti. Puteam să fiu neroadă și să mă împiedic pe stradă. Da’ am ales ‘lucs-ul’. Este decât ‘luxat'”, a spus Gina Pistol.