Gina Chirilă, însărcinată în timpul pandemiei cu Coronavirus: „Izolarea rămâne cea mai bună soluție”

Am vrut să aflăm ce face și cum se simte Gina Chirilă, așa că i-am luat un scurt interviu pe care te invit să-l citești, indiferent dacă ești însărcinată sau nu.

ELLE: Ești o tânără mama în devenire, pe care pandemia de Coronavirus a prins-o pe final de sarcină. Cum îți petreci zilele de carantină și ce părere ai în general despre această situație?

Gina Chirilă: Stau în casă de cateva zile deja și încerc să îmi ocup timpul cu activități constructive. Citesc, fac sport, atât cât se poate, gătesc, mă uit la filme și lucrez de acasă pentru brandul meu de haine Silkplicity. Părerea și sfatul meu în legatură cu această situație este să ne informăm în legătură cu subiectul acesta din surse reale și sigure, să ne păstrăm calmul, să nu facem cumpărături în exces, ci doar strictul necesar și să facem ceea ce depinde de noi, adică să stăm în casă perioada aceasta pentru a evita contactul cu virusul, dar și pentru a-i proteja cei din jurul nostru.

ELLE: Ca viitoare mamă și femeie care trebuie să nască în curând cum te afectează această situație? Ce măsuri de precauție în plus trebuie să iei pentru a te proteja atât pe tine, cât și pe copil?

Gina Chirilă: Având în vedere că elementele sunt încă relativ necunoscute în ceea ce privește acest virus, pentru mine și copil cea mai bună decizie este să stau în izolare, la fel ca toată lumea. Nu am fost sfătuită să iau alte măsuri față de ceilalți. Izolarea rămâne deocamdată cea mai bună soluție.

ELLE: Ești probabil într-o permanentă legătură cu doctorul obstetrician. Ce recomandări ți-a făcut el, ce te-a sfătuit să faci în aceste momente de criză?

Gina Chirilă: Țin legătura cu medicul care se va ocupa de naștere. M-a sfătuit să stau în izolare cât de mult pot, să sun în cazul în care nu mă simt bine, să ma hidratez, să îi ofer copilului cât mai multe vitamine printr-o alimentație echilibrată și bineințeles, cel mai important, să îmi păstrez calmul. Pe această cale aș dori să menționez că este foarte important să realizăm cu toții efortul enorm pe care cadrele medicale îl depun în această perioadă, să fim înțelegători și de ajutor, atât cât ne stă în putință.

ELLE: Ți-ai făcut toate analizele legate de sarcină sau mai urmează? În ce condiții se vor desfășura?

Gina Chirilă: Am urmat toți pasii ca la carte până acum, a mai rămas doar ecografia morfologică de trimestru 3 pe care cu siguranță o voi face. Doctorii care mă monitorizează vor găsi cu siguranță o metodă prin care să o facem în condiții sigure.

ELLE: S-a vorbit deja despre măsuri speciale pentru naștere? Există acum riscuri în plus?

Gina Chirilă: Până acum planul nu s-a schimbat, ceea ce mă liniștește având în vedere situația actuală. Măsurile rămân aceleași și am încredere în echipa de medici cu care am ținut legătura că totul se va desfășura într-un mediu propice și ideal pentru mine și copil. Nu se știe încă dacă există riscuri în plus, pentru că rămân încă foarte multe necunoscute în ceea ce privește influența acestui virus în cazul unei femei însărcinate. Însă, dacă ascult de sfaturile medicilor și nu mă expun, sunt convinsă că totul va fi bine.

ELLE: Ce recomanzi viitoarelor mame care se află în aceeași situație cu tine?

Gina Chirilă: Recomandarea mea principală este să își pastreze calmul, să stea în izolare cât mai mult, să fie empatice și înțelegătoare cu ceea ce se întâmplă și chiar dacă domeniul este încă relativ necunoscut să nu intre în panică, pentru că indiferent de ce va urma, o să vină și vremuri mai bune. STAY POSITIVE AND AWARE!

Text: Daria Georgescu

