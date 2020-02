Gigi Hadid vorbește cu sinceritate despre momentele dificile din cariera de model

Gigi Hadid este un model de succes acum, însă acest lucru nu înseamnă că nu a avut parte și de momente mai grele pe care a trebuit să le depășească.

În cadrul unui interviu pentru i-D magazine, ea a dezvăluit cine a fost primul designer care a chemat-o în cadrul unei prezentări de modă. „Jean Paul Gaultier a fost primul designer care m-a lăsat să defilez la o prezentare în Paris. La momentul acela nu îmi începusem cariera, abia terminasem liceul, încă aveam corpul unei voleibaliste”, a declarat Gigi.

„Îmi iubeam corpul, știu cât de greu a fost să am mușchii aceia, să am forme, uneori îmi este dor să fiu așa. Atunci, oamenii erau răi cu mine și îmi spuneau că nu am un corp de model”, a mai spus Gigi.

Gigi a mai vorbit și despre cât de mult a ajutat-o faptul că a defilat în cadrul prezentării celebrului designer. „Să mă îmbrace Jean Paul într-o ținută care nu îmi acoperea corpul.. adică, încă mai erau atunci stiliști sau designeri pentru care defilam, dar mă îmbrăcau în haine care mă acopereau. A însemnat extrem de mult pentru mine să mă facă să simt că el își dorește să strălucesc în felul acela. Știu că el a făcut asta pentru mai multe persoane.”

„Am fost extrem de onorată să fiu întrebată dacă pot defila pentru el deoarece nu lucrează doar cu persoane cu care a mai colaborat. Cred că asta spune extrem de multe despre cum e el ca designer și ca om. Îi pasă foarte mult de persoana care îi poartă hainele și încearcă să o scoată în evidență”, a mai adăugat Gigi.

Gigi Hadid a mai dezvăluit și care sunt planurile ei de viitor. „Într-o zi voi avea o familie și nu știu dacă voi mai fi model. Îmi place partea creativă a modei. Oamenii cu care lucrez mă fac fericită, sunt foarte norocoasă să îi am alături. Dar cine știe? Poate voi începe să gătesc!”

Ea a mai spus și că încearcă să aibă un echilibru între viața personală și cea profesională. „Ceea ce mă face fericită este să creez pentru oameni, dar și alături de ei. Acele momente speciale în care ești la muncă și te gândești: ‘Wow, acesta e motivul pentru care fac asta.’ Cred că este același sentiment pe care îl am și atunci când sunt cu prietenii mei sau pictez. Este extrem de distractiv și încerc să am parte de astfel de momente în viața mea tot timpul.”

