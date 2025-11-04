Gestul emoționant făcut de Sore de ziua ei de naștere. De ce nu și-a mai dorit cadouri: „Anul acesta nu vreau…”

Sore a decis ca anul acesta să facă un gest emoționant de ziua ei de naștere.

Pe 3 noiembrie, Sore a sărbătorit împlinirea a 36 de ani, dar anul acesta a ales să transforme aniversarea într-un gest de altruism. În loc să primească cadouri, artista și-a îndreptat atenția către copiii care au nevoie de sprijin și i-a invitat și pe fanii săi să contribuie la această cauză.

Sore face apel la umanitate

Pe Instagram, Sore a postat o fotografie cu tortul său negru de ziua ei, alături de mesajul „Scorpio baby”. De asemenea, ea a transmis un mesaj emoționant, explicând că vrea ca ziua ei să fie un dar pentru copiii sprijiniți de Hope and Homes for Children. Astfel, Sore a făcut apel la bunătatea oamenilor și i-a încurajat să facă o donație către fundație.

„ÎMI DONEZ ZIUA DE NAȘTERE LOR. Anul acesta, de ziua mea, nu vreau cadouri. Vreau ca împreună să oferim copiilor ce ar trebui să fie firesc: o copilărie frumoasă, îngrijită, plină de speranță, de liniște. Sunt copii care nu au parte de grija caldă a unui părinte, de încurajare și atenție, de o voce care să le spună «totul va fi bine» – copii pe care Hope and Homes for Children îi sprijină să recapete copilăria și să crească în cămine adevărate, înconjurați de iubire și siguranță. Fiecare gest contează. Și fiecare donație e o dovadă că lumea poate fi mai bună, cu un copil fericit în plus. Pentru că un copil fericit va fi un adult fericit, deci, mai bun. Donează și tu pentru copiii sprijiniți de Hope and Homes for Children. Hai să facem împreună ca ziua mea să fie un dar pentru ei. Cu recunoștință, te îmbrățișez, Sore.”, a scris ea pe Instagram.

Sore, impresionată de un gest făcut de partenerul ei

Sore a trecut printr-o perioadă dificilă, iar iubitul ei i-a fost alături. Cântăreața a povestit pe rețelele de socializare cum a ajutat-o partenerul ei să gestioneze mai ușor această perioadă. 

Sore a fost sinceră cu urmăritorii ei de pe Instagram și le-a mărturisit acestora că nu a trecut printr-o perioadă tocmai bună. Artista a întâmpinat o serie de provocări, însă cel care a ajutat-o să le proceseze mai ușor a fost partenerul ei de viață.

„Vă povesteam că am avut niște săptămâni mai grele, cu provocări, supărări, tristeți și nopți nedormite. Așa că atunci când iubitul meu a propus să mă scoată din rutină chiar și pentru o zi, creierul meu a primit informația: relaxează-te! Ajunși în Brașov, am mâncat buuuun tare și cum am ajuns în camera de hotel și am văzut patul impecabil, am știut că voi face ceva ce nu fac niciodată: somn de prânz! Am dormit 2 h 30, simt că mi se refac ușor-ușor conexiunile neuronale. Ce concluzie trag de aici? Când simți că te apasă lucrurile, este ok să pui un pic de pauză. E poate cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru tine. (Nu îmi vine să cred că eu, doer-ul, care trage până când cad toate roțile, spun asta)”, a scris Sore pe Instagram.

Sore a vorbit despre relația cu partenerul ei actual și a dat mai multe detalii despre viața ei și despre cum s-a construit relația.

„Nu mi se pare că trebuie să joc nici un rol, să port mănuși. Mi se pare că felul ăsta al meu de a fi este ceea ce el iubește cu adevărat. (…) A știut de la bun început care este formula. Eu eram într-un moment de frică, nu voiam să cunosc pe cineva de care eventual să îmi placă, să fiu dezamăgită. Și fix omul pe care l-am respins este omul care pare că se potrivește foarte bine în puzzle-ul meu”, a spus Sore în cadrul podcastului DilEMMA.

