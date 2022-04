Gemenele de la Cheeky Girls lansează un nou single la 20 de ani de la apariția lor

Duo-ului de mare succes Cheeky Girls revine! Monica și Gabriela și-au anunțat noul single pe rețelele de socializare, iar fanii au fost în extaz. După 20 de ani de când au cucerit piața internațională, gemenele de la Cheeky Girls pregătesc noi surprize pentru admiratori.

Fetele de la Cheeky Girls revin cu o nouă piesă

Monica și Gabriela, gemenele de la Cheeky Girls, au devenit faimoase peste noapte după audiția pentru Popstars: The Rivals în 2002. Surorile au acaparat scena și piața muzicală internațională cu piesa „The Cheeky Song (Touch My Bum)„, care a devenit în scurt timp printre cele mai cunoscute. Totuși, în ultimii ani, cele două au ales să fie discrete și să se retragă pentru o perioadă din lumina reflectoarelor .

Noua piesă a duo-ului pop românesc este scrisă de mama lor, Margit, cea care a scris și primul lor hit pop și care s-a ocupat de imaginea lor până la apariția în show-ul de talente de la ITV. Păstrând stilul caracteristic și sunetul lor original, cele două cântă: „We just want to have fun, cheeky-cheeky. Two of us is better than one, mm-mm. We just want to have twice as much fun, two of us is better than one.”

„Bună, prieteni, vă rugăm să ascultați noul nostru cântec.. Este lansat pe toate platformele. Let’s Have Fun… 🎶🐣❤️XX M&G”, au transmis fetele de la Cheeky Girls.

Gemenele sărbătoresc 20 de ani de la prima apariție

Gemenele de la Cheeky Girls au apărut recent în emisiunea Steph’s Packed Lunch de pe Channel 4, unde au sărbătorit 20 de ani de la prima lor audiție în cadrul concursului de canto. Cele două au discutat despre noul lor single, Let’s Have Fun, compus de mama lor, Margit.

„Aceasta este pentru a sărbători aniversarea de 20 de ani. Se numește Let’s Have Fun. Bineînțeles, The Cheeky Girls sunt despre distracție… Este despre a sărbători viața și a fi fericite!.”

În ciuda criticilor din partea juriului Popstars, The Cheeky Girls au continuat să obțină patru hituri de top 10 între 2002 și 2004 și au cântat în fața unor mulțimi de 100.000 de persoane în perioada de vârf a carierei lor. Single-ul Cheeky Song s-a vândut în peste 1,2 milioane de exemplare în întreaga lume, notează DailyMail.

Cu toate că au lansat o nouă piesă aniversară, gemenele au recunoscut, de asemenea, că nu vor mai cânta până la 60 de ani.

„Ceea ce facem a venit în urma unei lungi discuții cu mine și cu Gabi, pentru că acceptăm că The Cheeky Girls nu va continua la nesfârșit.”, a spus Monica.

Foto: Arhivă ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro