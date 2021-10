Cum arată și ce face azi Gabriela Irimia, jumătatea duo-ului pop Cheeky Girls?

Gabriela Irimia, parte a duo-ului de mare succes Cheeky Girls, s-a lăsat de muzică și s-a orientat spre o nouă carieră. Acum în vârstă de 38 de ani, Gabriela și sora ei geamănă, Monica, ajungeau în vârful topurilor muzicale din întreaga Europă în anii 2000, atunci când au lansat Cheeky Song, cea mai de succes piesă a lor, compusă chiar de mama lor, din care au vândut peste un milion de exemplare.

Acum, însă, Gabriela Irimia a lăsat în urmă visul unei cariere muzicale pe termen lung și s-a reorientat profesional. Astăzi, ea muncește la un dealer auto din New York, unde vinde mașini Hyundai second hand. Fosta cântăreață, citată de Sun on Sunday, a declarat că își dorește să își deschidă, la un moment dat, un showroom în care să vândă chiar ea mașini, și că acum învață secretele meseriei.

„Îmi place la nebunie să vând mașini. Dacă pot să fac o vânzare bună mă simt de parcă aș fi câștigat la loterie”, a declarat Gabriela Irimia. Cu planuri să își deschidă propria afacere, Gabriela simte că ar putea da lovitura în business-ul vânzării de mașini. Mama ei, Margit, a declarat: „Să vă întreb așa: poți să mai fii o Cheeky Girl când ai 60 de ani? (Gabriela) trebuie să aibă o afacere și își dă seama că astăzi moda pentru femei presupune mașini. Femeile își schimbă mașinile în fiecare an.”

Gabriela Irimia și sora ei au mai avut trei piese în topuri până în 2004, iar popularitatea muzicală le-a adus celor două Cheeky Girls și atenția media. În 2007, Gabriela s-a logodit cu parlamentarul britanic Lembit Opik, după despărțirea acestuia de prezentatoarea TV Siân Lloyd. Cei doi s-au despărțit în iunie 2008. Mai târziu, Gabriela a dezvăluit publicului că a pierdut o sarcină pe parcursul relației lor.

În 2011, Gabriela Irimia a fost implicată într-un scandal legal, după ce s-a descoperit că fura din magazine – gest despre care mama ei declara, pentru MailOnline, că era parte din documentarea fiicei sale pentru un rol într-un film.

