Fundația lui Leonardo DiCaprio direcționează 5 milioane de dolari către Amazon

Earth Alliance, fundația lui Leonardo DiCaprio, creată de acesta împreună cu Laurene Powell Jobs și Brian Sheth, a anunțat că va face o donație de 5 milioane de dolari pentru a ajuta la salvarea Pădurii Amazoniene.

Pădurea Amazoniană se află în mare risc după ce a fost cuprinsă de incendii de vegetație scăpate de sub control. Astfel, agenția spațială braziliană (pădurea se întinde, în cea mai mare parte a ei, în Brazilia) anunțase deja cu ceva timp în urmă că pădurea se află în pericol datorită defrișărilor ilegale (dar nu numai) realizate în scopul obținerii de teren arabil sau pentru a crea spații pentru creșterea animalelor. INPE anunțase că un teren împădurit cu o arie aproximativ egală cu cea a unui teren de fotbal dispare în fiecare minut din Pădurea Amazoniană.

Pădurea Amazoniană produce 20% din oxigenul Pământului, lucru care a determinat supranumele de „plămânul planetei”, iar acest fapt o face de importanță vitală în lupta împotriva crizei climatice. În acest moment, cu mii de focuri extinse pe întreaga suprafață a Pădurii Amazoniene, cele 3 milioane de specii de animale și plante sunt în pericol, la fel și o populație indigenă care ajunge până la un milion de persoane. Președintele brazilian Jair Bolsonaro, acuzat că a încurajat defrișările scăzând pedepsele și amenzile pentru cei care taie copaci, este considerat unul dintre principalii vinovați pentru dezastrul de pe Amazon. Opiniile despre președinte sunt întreținute de el însuși – acesta a declarat, cu câteva săptămâni în urmă, că organizațiile nonguvernamentale ar fi aprins focuri în Amazon, pentru a-l pune într-o lumină proastă. De-abia după o considerabilă presiune internațională Bolsonaro a trimis armata să încerce să țină sub control flăcările. În acest moment, incendiile s-au extins până în Bolivia.

Earth Alliance, fundația lui Leonardo DiCaprio, a format un fond numit Amazon Forest Fund, iar 5 milioane de dolari vor pleca imediat către comunitățile indigene și partenerii locali implicați în lupta împotriva incendiilor. Earth Alliance a anunțat că acest fond va fi împărțit între cinci organizații locale care protejează pământurile indigenilor, combat incendiile și oferă ajutor celor afectați.

Cele cinci organizații ajutate de fundația lui Leonardo DiCaprio sunt Instituto Associacao Floresta Protegida (Kayapo), Coordination of the Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon (COIAB), Instituto Kabu (Kayapo), Instituto Raoni (Kayapo) și Instituto Socioambiental (ISA).

Fundația lui Leonardo DiCaprio este un proiect de mediu care se alătură inițiativelor pe care actorul le are de multă vreme în acest domeniu. Earth Alliance lucrează cu cele mai urgente amenințări la adresa sistemelor de suport ale planetei. De la formarea sa în 1998, fundația lui Leonardo DiCaprio a furnizat mai mult de 100 de milioane de dolari către proiecte din toată lumea.

