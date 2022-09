Florin Ristei și Naomi Hedman fac dezvăluiri inedite despre relația lor

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi s-au cunoscut în 2020 la filmările emisiunii „X Factor”, Naomi fiind una dintre concurente, eliminată însă pe parcursul show-ului, iar artistul a fost jurat în sezonul 9. Relația lor a început după ce Naomi a fost eliminată din show-ul de talente, iar la finalul anului 2020 s-au logodit.

Florin Ristei și Naomi Hedman au vorbit în numeroase dăți despre relația lor, oferind detalii inedite despre viața lor de cuplu.

Cei doi au oferit un interviu amuzant, în care modelul a dezvăluit că știe multe expresii în limba română, au discutat despre cum se desfășoară o zi normală în viața lor împreună, dar și despre cum aleg să își gestioneze finanțele.

În ceea ce privește cheltuielile și veniturile celor doi, ei au mărturisit că totul este la comun. „Da, sunt banii noștri!”, a declarat Naomi.

Într-un interviu pentru VIVA!, Naomi Hedman a vorbit despre cum s-a acomodat în România. Modelul a recunoscut că a avut parte de experiențe neplăcute din cauza rasismului.

Acum ceva timp, artistul a vorbit în podcast-ul „La Fileu” realizat de Speak, despre cum a început relația dintre el și partenera lui. Florin Ristei a recunoscut faptul că de când a văzut-o pe Naomi Hedman s-a simțit atras de ea. Artistul a cântat alături de ea pe scenă și a dorit să fie în echipa lui în cadrul emisiunii X Factor, însă ulterior Naomi a intrat în echipa Deliei.

„Eu sunt destul de timid. Toată lumea s-a prins că mi-a plăcut de Naomi. A cântat și mi s-a părut că ar cânta mai bine cu cineva. M-am dus pe scenă și Loredana a zis: „Vezi că te-ai aprins.' Chiar am simțit o conexiune cu Naomi din prima. Era pandemie și nu ne pupam, am dat să plec, iar ea mi-a făcut un semn foarte discret, dacă poate să mă îmbrățișeze, să mă pupe. Eu atât am așteptat, am zis: „Da, vino încoa!”