Florin Ristei, primele declarații după ce s-a zvonit că s-ar fi despărțit de Naomi Hedman

Florin Ristei și Naomi Hedman formează unul dintre cele mai apreciate cupluri de vedete din showbiz-ul autohton. Artistul și modelul s-au logodit în secret la finalul anului 2020.

În urmă cu câteva zile, Florin Ristei a transmis un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare, și anume că „Timpul vindecă tot.” Ulterior, au apărut mai multe zvonuri conform cărora artistul și logodnica lui, Naomi Hedman, s-ar fi despărțit. Pentru unica.ro, cântărețul a declarat că mesajul pe care l-a publicat pe Instagram nu are legătură cu relația cu partenera lui.

Florin Ristei i-a făcut acum ceva timp o declarație de dragoste partenerei sale, Naomi Hedman, și a dezvăluit în fața camerelor ce apreciază cel mai mult la ea.

„Ne potrivim de minune, uită-te la noi. Nu o văd ca pe un achievement (n.r realizare). Am cea mai mișto fată, cu cea mai frumoasă atitudine din România. Pentru că totul este despre atitudine. Ok, da, arată bine, dar are și cea mai bună atitudine pentru mine. (…) Dar e frumos să mă trezesc lângă ea în fiecare dimineață și să o sărut pe frunte înainte să plec la muncă, și nu mai vreau să mai plec la muncă”, a declarat Florin Ristei în exclusivitate pentru Antena Stars, citat de Spynews.ro.