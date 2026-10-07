Flavia Mihășan, noi mărturisiri despre operația la nas. Cum se simte după intervenție: „Respir mai bine ca niciodată”

Flavia Mihășan a făcut noi declarații despre operația la nas prin care a trecut de curând, intervenție pe care a amânat-o zece ani din cauza fricii.

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  de  ELLE.ro
Flavia Mihășan după operație
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Flavia Mihășan le-a dezvăluit fanilor de pe Instagram că a apelat la o intervenție la nivelul nasului. Problemele respiratorii au determinat-o pe vedetă să își facă operația, însă a recunoscut că a amânat-o din cauza fricii. Într-un final, Flavia Mihășan și-a făcut curaj și a mers să se opereze. 

Cum se simte Flavia Mihășan după operația la nas

Flavia Mihășan a revenit pe Instagram cu noi informații despre intervenția la nivelul nasului la care a apelat recent. Vedeta a decis să își țină la curent fanii cu procesul ei de vindecare. La câteva săptămâni de la operație, Flavia Mihășan a povestit că umflăturile s-au redus și că acum respiră mult mai bine. 

„Este incredibil cum de la o zi la alta se modifică situația cu nasul. E clar că e în continuare inflamat, dar dacă așa arată (și se simte) după 22 de zile… abia aștept să văd cum va fi în 3 luni. Așa că poate, totuși, nu ar fi trebuit să aștept 10 ani să fac asta. Respir mai bine ca niciodată!”

Flavia Mihășan, primele declarații după ce și-a făcut o operație la nas

La scurt timp după operația de la nivelul nasului, Flavia Mihășan a făcut primele declarații despre intervenție. Vedeta a dezvăluit motivul pentru care a amânat până acum de mai multe ori această operație.

„În sfârșit am avut curajul să fac ceva ce îmi doresc de peste 10 ani. M-am operat la nas. Chinuiala mea a durat o veșnicie. Aveam o deviație de sept foarte mare și o superbă disfuncție a valvei nazale. Adică, pe românește, mi se lipeau nările când respiram. Pur și simplu simțeam că n-am niciodată suficient de mult aer, iar asta mă obosea teribil. Ani de zile am tot mers la controale, diagnosticul era mereu același, dar frica mă ținea în loc. Chiar m-am programat de trei ori la operație și de trei ori am dat înapoi și nu m-am dus. Îmi era super frică… dacă n-o să iasă? A stat de vorbă cu mine, mi-a răspuns cu răbdare la toate spaimele mele și mi-a explicat cum o să pot, în sfârșit, să respir la capacitate maximă. Atunci am realizat cât timp am pierdut de pomană doar pentru că mi-a fost frică.”

De ce nu vrea Flavia Mihășan să se întoarcă pe micile ecrane

Dincolo de experiența ei din emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani” de la Antena 1, nu mulți știu faptul că Flavia Mihășan a fost balerină la Opera Națională din București. Ea a fost în distribuția unor musicaluri celebre, precum „Mamma Mia!” și „Chicago.” Pentru cel din urmă, a semnat o parte din coregrafia spectacolului regizat de George Costin. De asemenea, a fost dansatoare pentru emisiunile „Next Star”, „X Factor” și „Te cunosc de undeva!”.

Flavia Mihășan a vorbit deschis despre motivul pentru care nu intenționează, cel puțin pentru moment, să se întoarcă pe micile ecrane. Vedeta are planuri pentru viitorul apropiat și se concentrează pe ele. 

„Nu îmi e dor de emisiune, nici nu am când să mă mai gândesc la tv, că nu am timp, pur și simplu sunt foarte ocupată. Dacă ar fi ceva să nu necesite să plec de acasă, să am un proiect care să se muleze pe programul meu, eu nu am cum să plec, atunci cred că aș fi deschisă. Bine, va trebui să treacă un timp pentru a mă recupera total”, a spus Flavia Mihășan pentru cancan.ro

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Foto: Instagram

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