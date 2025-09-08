Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: „Ești dovada vie că există miracole”

Simona Pătruleasa i-a transmis o urare emoționantă fiicei sale, Ingrid, în ziua în care aceasta a împlinit 14 ani.

Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani

Pe Instagram, Simona Pătruleasa și-a încântat publicul cu un video în care se regăsesc mai multe imagini rare cu fiica ei. Vedeta obișnuiește să fie discretă cu Ingrid și nu publică des fotografii cu Ingrid pe rețelele de socializare, dorind să îi protejeze intimitatea.

„14 Ani

La mulți ani, Ingrid!

Ești dovada vie că există miracole!

6 septembrie este o zi importantă, în care s-au născut doi oameni minunati( Adi, fratele meu și Ingrid)

Sunteți forța mea în cele mai grele momente!

Vǎ iubim!”, a fost mesajul transmis de Simona Pătruleasa pe Instagram.

Ce regulă i-a impus Simona Pătruleasa fiicei sale

Simona Pătruleasa are o legătură cu fiica ei și a împărtășit acum ceva timp regulile pe care le aplică pentru a avea o bună creștere. Vedeta a afirmat că a fost de acord ca Ingrid să utilizeze rețelele de socializare, însă toate conturile sunt monitorizate de pe telefonul ei personal.

„Are, dar, de asemenea, cu măsură! (n.r. conturi pe social media) În timpul săptămânii nu are telefon, are doar în weekend. Da! (n.r. verifică platformele fiicei sale) Eu le văd pe telefonul meu pe toate”, a declarat Simona Pătruleasa într-un interviu pentru Ego.ro.

Simona Pătruleasa dorește ca fiica ei să aibă parte de o copilărie normală și să nu își petreacă prea mult timp pe rețelele de socializare. Mai mult, vedeta a explicat că Ingrid a primit un telefon mai târziu comparativ cu alți copii, deoarece își dorește ca fiica ei să evite timpul petrecut în exces în fața ecranelor.

„Ea și-a făcut destul de târziu. Mulți dintre colegii ei deja aveau. Și telefon a avut destul de târziu față de alți copii! Cred eu că dacă întârziem momentul acesta mai mult este mai bine. Oricum, ele creează dependență și ar trebui să apară în viața copiilor cât mai târziu pentru că altfel îi vom lua foarte greu din fața telefonului! Momentele în care ar trebui să citească sau să facă sport devin tot mai rare și atunci trebuie, cumva, să punem limita aceasta și să aibă timp pentru toate activitățile!”, a mai spus Simona Pătruleasa pentru sursa citată.

Ce relație este între prezentatoarea TV și fiica ei, Ingrid

Într-un interviu acordat acum ceva timp, Simona Pătruleasa a vorbit deschis despre modul în care se înțelege cu fiica ei și ce reguli aplică atunci când vine vorba despre creșterea și educația acesteia.

„Nu sunt așa permisivă cum ar crede unii, Ingrid spune chiar că exagerez, că sunt prea dură, dar pentru copii trebuie să existe limite, pentru că altfel ei încep și o iau așa pe unde nu trebuie”, a declarat Simona Pătruleasa, citată de wowbiz.ro.

