Fiica fotbalistului Ashley Cain a încetat din viață la doar 8 luni

Fiica lui Ashley Cain, fotbalist și star al emisiunii MTV The Challenge, a încetat din viață la doar 8 luni după ce a fost diagnosticată cu o boală cumplită, leucemie. Tatăl său a fost cel care a făcut vestea publică pe conturile sale de social media, acolo unde își ținea fanii la curent cu starea ei de sănătate.

Azaylia a fost diagnosticată cu o formă agresivă și rară de leucemie în octombrie, după ce mama ei, partenera lui Ashley Cain, Safiyya Vorajee, a adus-o pe lume în luna august a anului trecut. Cu doar câteva zile în urmă fostul fotbalist anunțase deja că fiica lui urma să mai trăiască doar câteva zile, după ce fusese, la rândul său, pus în gardă de medicii copilului.

Ashley Cain a împărtășit familor pe Instagram cutremurătoarea veste: „Odihnește-te în paradis, prințesă. Te voi ține pentru totdeauna în inima mea, până când te voi ține din nou în brațe în rai”, a scris acesta. Și partenera acestuia a scris un mesaj emoționant:

„Ești îngerul meu, bătaia inimii mele, sufletul meu, odihnește-te în pace, copilul meu prețios, întotdeauna vei fi cu mine, ca o amprentă pe inima mea.”

Drama fetiței a fost documentată, în văzul tuturor, de părinții ei. Ashley Cain scria cu doar câteva zile în urmă:

„Acum 9 zile consultanții mi-au spus că fiica mea mai are o zi sau două de trăit, dar credeau că va înceta din viață în acea seară. Chiar și cu o boală barbară care îi consuma sângele, cu tumori în creier și organe și cu dureri pe care nu mi le pot imagina… Ea continuă să se lupte nouă zile mai târziu, cu părți ale zilei în care nu face altceva decât să zâmbească, în ciuda disconfortului.”

Ashley Cain a jucat pentru Coventry City în Marea Britanie, dar și pentru Luton, Oxford United și Mansfield Town. Acesta a lucrat și ca model și este cunoscut și pentru aparițiile sale în reality show-uri precum Ex on the Beach și The Challenge.

Citește și:

TOP 10 Cel mai BINE îmbrăcate vedete la Gala Premiilor Oscar 2021

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro