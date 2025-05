Fiica Danei Rogoz a împlinit 5 ani. Ce surpriză a pregătit actrița pentru Lia: „Te-ai născut să aduci bucurie”

Fiica Danei Rogoz a împlinit 5 ani. Cu ocazia asta, actrița a pregătit pentru Lia o surpriză pe cinste, de care cea mică a fost extrem de încântată.

Dana Rogoz a umplut casa cu baloane, pe care fiica ei le-a găsit după ce a ajuns de la grădiniță. Lia a fost foarte bucuroasă de surpriza la care s-a gândit actrița, iar asta se vede și în imaginile publicate de vedetă pe rețelele de socializare.

„Azi a fost ultima zi în care fetița mea a mai avut doar 4 anișori. De mâine, ce mai – în câteva ore, voi fi mama unei fetițe de 5 ani! Uau! Și ce fetiță minunată! Nici nu mi-o puteam imagina așa de bună și de frumoasă și de veselă și de isteață și de drăgălașă și de dulce… E o comoară! E o Mărgică Rară și Extrem de Prețioasă a Universului. Abia așteaptă această aniversare! A numărat zilele toată luna și i se păreau mereu prea multe! „Să vină odată ziua mea!”. Așa că am furat puțin startul și am început să o sărbătorim încă de azi, când am așteptat-o acasă, după grădiniță, cu casa plină de baloane.”