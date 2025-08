Fiica Adelinei Pestrițu a împlinit 7 ani. Ce tematică a avut petrecerea organizată de vedetă pentru Zenaida

Pe 3 august, fiica Adelinei Pestrițu a împlinit șapte ani. Cu această ocazie, creatoarea de conținut a planificat o petrecere pe cinste pentru Zenaida. Evenimentul a avut și o tematică aparte, care reflectă pasiunea din prezent a fetiței sale.

Adelina Pestrițu s-a ocupat ca petrecerea pentru fiica sa să iasă fără cusur, ceea ce s-a și întâmplat. Creatoarea de conținut a dezvăluit că Zenaida a fost extrem de încântată de eveniment, care a avut tenisul drept tematică. Fiica vedetei este pasionată de acest sport, așa că a fost o bucurie pentru ea că aniversarea ei a fost creată în jurul tenisului.

„Zeny’s Grand Slam Party!

Pentru cea de a 7-a aniversare a Zenaidei, am ales o tematică inspirată fix din pasiunile ei.

Ne-am dorit să se regăsească în fiecare detaliu gândit pentru această petrecere și se pare că am și reușit.

Dovadă este că la finalul zilei Zeny a spus că a fost cea mai frumoasă zi. Am văzut-o cum se bucură de fiecare moment gândit și pregătit special pentru ea și prietenii ei.

A fost în extaz pe tot parcursul petrecerii.

Ca părinți, nu avem ce să ne dorim mai mult, decât să ne vedem copilul fericit. La mulți ani, Zeny cea minunată! Te iubim enorm!”, a scris vedeta pe Instagram.