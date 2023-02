Fetele de la A.S.I.A. fac noi declarații despre controversa legată de reuniunea trupei și conflictul cu Irina Nicolae

Trupa A.S.I.A. a fost înființată de compozitorul Adrian Ordean și bateristul Florin Ionescu pe data de 8 martie 1999 și inițial era compusă din Anca Neacșu, Sorana Darclee, Irina Nicolae și Anemona Niculescu. După un an, Anemona a părăsit trupa, iar în locul ei a venit Alexandra Potora. Ulterior, și Alexandra a decis să părăsească trupa A.S.I.A. și a venit Alina Crișan.

În 2006, trupa A.S.I.A. s-a destrămat și fiecare membră a încercat alte proiecte muzicale independente. În ceea ce o privește pe Irina Nicolae, care a fost în formație din 1999 până în 2005, ea locuiește în Budapesta, alături de soțul ei, Marius Vizer, președintele Federației Internaționale de Judo, și fiica lor, Scarlett Maria.

Recent, Sorana Darclee, una dintre membrele trupei, a anunțat că trupa A.S.I.A. se reunește în cadrul unui concert memorabil care va avea loc în martie. De această dată, artista, alături de Anca Neacșu, Ianna Novac și Anemona Niculescu se unesc pentru a readuce la viață fenomenul A.S.I.A.

Foarte mulți s-au întrebat care e motivul pentru care Irina Nicolae, care a făcut parte din formula inițială a trupei A.S.I.A., nu este prezentă pe afișul concertului. Mai mult decât atât, ea a declarat atât de social media cât și în interviuri că nici măcar nu a fost invitată să participe la acest eveniment.

Precizările făcute de actualele membre ale trupei

Fetele de la A.S.I.A. au oferit mai multe interviuri în cadrul conferinței de promovare a concertului din luna martie și au făcut unele precizări cu privire la controversa legată de absența Irinei Nicolae.

Totul a început de la spectacolul pe care Ianna Novac l-a susținut pentru a marca 20 de ani de activitate, concert la care au participat Anca, Anemona și Sorana. Ianna a precizat că a invitat-o și pe Irina Nicolae, însă aceasta a ales să nu vină la concert.

„La spectacolul meu de la Sala Palatului eu am aniversat 20 de ani de activitate și le-am invitat pe toate cele 8 fete să cânte și să fim toate pe scenă. Doar trei dintre ele au răspuns pozitiv invitației și de aceea suntem în această formulă. Irina a plecat din trupă din dorința ei, nu eu am dat-o afară, am venit să salvez trupa și am rămas puternică și statornică.”, a declarat Ianna în exclusivitate, la Antena Stars.

Ulterior a apărut și ideea concertului A.S.I.A., însă atât fetele, cât și managerul trupei au decis că aceasta este formula cea mai bună pentru eveniment.

„În primul rând, noi suntem 8 în total, toată lumea de-a lungul vieții a vrut să ne reunească, însă eu eram în Turcia, Irina în Ungaria, Alexandra în America și tot așa. am chemat-o pe Irina la concertul Ianei, dar nu a venit (…). Am vorbit cu Irina și mi-a zis că nu are cum. Managerii noștri au vorbit, au discutat și ne-au ales. Nici nu puteam fi 8.”, a declarat Anca Neacșu, conform spynews.ro.

Cum a reacționat Irina Nicolae

Irina Nicolae a reacționat în urma declarațiilor făcute de Adi Ordean. Aceasta susține că nu a fost căutată de fondatorul formației A.S.I.A. în legătură cu acest concert.

„Adi Ordean nu m-a căutat. Nimeni niciodată nu m-a contactat pentru acest concert. (…) Mi se pare strigător la cer ce se întâmplă acum. Și nu are legătură că am copil. Nu poți să-mi găsești scuze că am copil, că locuiesc în Ungaria și că n-am timp de repetiții. Sunt la 50 de minute de România. Dar, puteam fi oriunde în lumea asta, la urma-urmei, este vorba despre munca mea de o viață. Nu vreau absolut nimic de la ele, vreau doar ca oamenii să înțeleagă faptul că nu sunt pe scenă cu ele pentru că nimeni nu mi-a spus de vreun concert aniversar, am aflat și deschizând pe Instagram un afiș. Mi se pare degradant și înjositor”, a declarat Irina Nicolae pentru aceeași sursă.

În continuare, Irina Nicolae și-a exprimat dezamăgirea privind faptul că nu a fost contactată pentru a fi parte din concertul aniversar al trupei A.S.I.A.

„Este dezamăgitor, mai ales după o carieră frumoasă și niște relații extraordinare, căci n-am plecat cu discuții. Oamenii să înțeleagă faptul că eu mi-am dorit acestă reunire, dar că nu am fost niciodată invitată, chemată. N-are legătură că am familie, asta nu însemnă că nu pot să-mi respect un contract, este dezamăgitor. Am avut un șoc, nu știu cum să cataloghez, decât dezamăgire. Indiferent câte concerte au mai avut ASIA, succesele vor fi legate de numele meu. Îmi pot lua multe lucruri, dar niciodată nu-mi pot lua demnitatea”, a adăugat Irina Nicolae, mai transmite sursa citată.

