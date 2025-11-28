Feli, mesaj ferm pe rețelele sociale. De ce a răbufnit artista: „Mă deranjează lipsa de respect”

Cântăreața Feli a reacționat recent pe rețelele sociale după ce a fost criticată de un bărbat pentru că nu a făcut fotografii cu fanii la finalul unui concert. Artista, cu o carieră de peste un deceniu și sute de spectacole susținute, este apreciată atât pentru talentul său, cât și pentru naturalețea cu care interacționează cu publicul.

Feli, indignată de acuzațiile unui fan

Feli a explicat printr-un Instagram Story că incidentul a fost unul izolat, motivat de o stare puternică de anxietate, și nu de lipsă de respect față de admiratori:

„Norocoși sunt artiștii care în ziua de azi au fani cu adevărat, pentru că, de cele mai multe ori, nu mai avem fani, doar dacă oferim ceva la schimb. Este ceva 100% condiționat. Am avut un concert și, pentru prima dată, am avut un atac de anxietate și nu am stat la poze. O dată! În 11 ani, nu am stat la poze… Mă rog, nu vine el la mine la concerte de 11 ani, dar… aveți idee, în mare. Oamenii care vin la concertele mele știu că stau la poze până la ultimul om din coadă. Eu nu plec până nu fac poze cu toată lumea și mă îmbrățișez cu cine simt să mă îmbrățișez.”

Artista a subliniat că nu poate fi obligată să stea la poze în orice circumstanță și a transmis un mesaj clar celor care merg la concerte doar pentru fotografii:

„Noi nu suntem nici maimuțe, să stăm acolo să facem poze non-stop orice ar fi, suntem oameni și avem suflet. Mai obosim, nu suntem într-o stare bună. Exact ca și voi! Toată lumea e la fel. Mai ales în simțire… Mi se pare foarte, foarte, foarte urât și o foarte mare lipsă de respect ca oamenii care, aparent iubesc muzica ta, să se comporte așa. Nu mai veniți la noi la concerte! Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța (…). Nu mă afectează bullying-ul în social media, dar mă deranjează lipsa de respect. Puteți să mă blocați!”

Dincolo de cariera de succes, cântăreața este și o mamă mândră. Feli păstrează o legătură deosebită cu fiica sa, Nora Luna, și se asigură că micuța crește într-un mediu plin de afecțiune și o îndrumă să-și acorde cea mai mare iubire de sine.

Atunci când vorbește despre fiica sa, Feli radiază întotdeauna de fericire. Nora Luna a adus o schimbare totală în viața ei, iar artista este recunoscătoare pentru bucuria pe care o trăiește în fiecare moment petrecut alături de micuța ei. În timpul participării sale la podcastul Oanei Andoni, numit „Cafea cu visuri”, cântăreața a împărtășit nu doar sfaturile prețioase pe care le-a oferit fiicei sale, ci și ceea ce ar fi dorit să audă de la cei dragi.

De asemenea, Feli a dezvăluit și ce lecții importante a învățat de-a lungul vieții. Artista nu s-a sfiit să dezvăluie că acum a devenit mai recunoscătoare față de ceea ce are și încearcă să fie mai empatică.

„Sfatul cel mai important pe care i-l voi da, și pe care aș fi vrut să îl aud și eu și să-l primesc și eu, e să se iubească, să se iubească aproape necondiționat, că e greu să te iubești necondiționat în ziua de azi. Îi doresc să se iubească atât de mult și de curat, și de sincer, egoist, la cel mai sănătos mod pentru ea, și nu egoist ca să rănească alți oameni…”, a spus Feli Donose. „Care e cea mai puternică lecție de viață pe care ai primit-o?”, a întrebat-o Oana Andoni pe Feli. „Că nu sunt buricul pământului și greu de acceptat… Și că lumea nu se învârte în jurul meu, și că ar fi frumos din partea mea să mă uit și în alte grădini pentru că dacă eu sufăr nu înseamnă că nu sunt oameni care poate suferă mai mult decât mine. Să învăț să fiu recunoscătoare, să spun ‘Mulțumesc’, ‘Îmi pare rău’, ‘Ai dreptate’, ‘Te iubesc’ fără nicio rușine'”, a declarat Feli.

Foto: Arhiva ELLE

