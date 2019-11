Feli despre începuturile în muzică: „Mi s-a propus o cale mai ușoară”

Feli a lansat în acest an cel de-al doilea album din cariera sa, Feli din poveste'. Este un proiect inedit, pop urban cu influențe tradiționale românești, care ne dezvăluie o cu totul altă față a artistei. Deși a devenit cunoscută publicului în 2012, după participarea la Vocea României, unde a făcut parte din echipa lui Marius Moga alături de care a ajuns până în semifinale, Feli avea o poveste lungă cu muzica. A început încă din adolescență, când făcea partea din trupa Aliens, iar apoi a avut diverse colaborări cu Puya, Guess Who sau Grasu XXL. În 2014 însă, s-a alăturat echipei HaHaHa Production și a început la lucreze la propriul său proiect muzical. Așa au luat naștere melodii celebre precum „Cine te crezi” sau „Creioane colorate”.

Proiectul „Feli din poveste” a fost o adevărată provocare pentru artistă, cum chiar ea ne mărturisește: „este un proiect pe care l-am început cu o oarecare teamă, pentru că este altceva. Lumea era obișnuită cu Feli cea cu creioane colorate, iar acum vine Feli cea cu influențe folclorice. Mi-am dorit din toată inima să mă întorc cumva la rădăcini, în speranța că, pe viitor, și tinerii din țara noastră se vor întoarce acolo, pentru că nu trebuie să uităm de unde venim și de strămoșii noștri”. Cea mai mare sursă de inspirație o reprezintă Maria Tănase, pentru care Feli are o admirație profundă. „Cred că ea m-a făcut cumva să simt atât de puternic dragostea față de folclor. Mă ia o oarecare emoție atunci când vorbesc despre ea, aproape că nu-mi mai găsesc cuvintele. O iubesc atât de mult, e inexplicabil.'

Cu acest album, Feli a reușit să își exploreze la maximum latura artistică și să creeze așa cum simte. Cele 11 melodii ale albumului sunt inspirate din experiențele personale prin care a trecut de-a lungul timpului și care au făcut-o ce este astăzi:o femeie puternică, însă care nu uită să se joace sau să spere. „Feli din poveste este Felicia care s-a născut în Sebeș, județul Alba, o Felicia care visa să fie Mădălina Manole și o Felicia care în ziua de azi este Feli și pe care lumea o știe exact la fel cum este ea și acasă, între prieteni și familie”.

Pentru Feli, libertatea de a fi ea însăși este cel mai important aspect al carierei sale. A făcut întotdeauna ce a simțit, fără să se lasă constrânsă de părerile altora, sau să facă compromisuri. „Mă simt o femeie puternică în industria asta, prin simplul fapt că aleg să nu am nicio mască, ceea ce mi se pare eliberator pentru un artist, să nu trebuiască să își pună măști. Să spui, uite asta sunt eu! Sunt puternică, sunt și vulnerabilă, sunt și sensibilă, sunt și copil, dar sunt și feminină”.

Asta nu înseamnă însă că de-a lungul timpului, nu a avut parte și de momente mai puțin plăcute. Deși este una dintre cele mai talentate artiste din Romania, la începutul carierei i s-a cerut să facă compromisuri pentru a se bucura de succes. „Mi s-a întâmplat odată, la începuturi, înainte de Vocea României. Mi s-a propus o cale mai ușoară în drumul meu spre muzică, dar bineînțeles că am refuzat-o. Nu îmi pare rău o secundă, pentru că tot ce am trăit, toate sacrificiile, astăzi sunt răsplătite cu vârf și îndesat și sunt mai fericită și mai împăcată că am ales calea grea, dar corectă. De multe ori îmi spun «bravo Feli că ți-ai ascultat inima»!”.

