Eva Zaharescu, surprinsă din nou alături de medicul stomatolog din Suedia. Unde au fost văzuți cei doi

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Eva Zaharescu a fost văzută din nou în compania medicului stomatolog din Suedia despre care s-a scris în ultima perioadă că ar avea o relație cu ea. Cei doi au fost surprinși în București, la scurt timp după ce au atras atenția prin aparițiile lor împreună din timpul unei vacanțe.

Eva Zaharescu, fiica Andreei Berecleanu și a lui Andrei Zaharescu, pare să prefere discreția atunci când vine vorba despre viața personală. Deși imaginile în care apărea alături de medicul stomatolog au fost ulterior șterse de pe Instagram, cei doi continuă să petreacă timp împreună.

De această dată, Eva Zaharescu și bărbatul au fost fotografiați în Capitală. Acesta se afla la volanul unei mașini evaluate la aproximativ 100.000 de euro, iar la un moment dat Eva i-a oferit câțiva covrigi. Vezi imaginile AICI.

Nu este prima dată când cei doi sunt surprinși împreună. Anterior, medicul stabilit în Suedia a venit în România și a fost fotografiat în compania Evei, căreia i-ar fi adus și câteva cadouri. Cei doi au coborât din mașină și au mai discutat câteva minute. Medicul a mers apoi în partea din spate a autoturismului, de unde a luat cadourile pregătite pentru Eva. La final, acesta s-a apropiat și a îmbrățișat-o, însă tânăra nu a răspuns în mod vizibil gestului și nici nu l-a sărutat înainte de despărțire. Imaginile surprind însă doar câteva secunde și nu pot indica singure starea relației lor. Vezi imaginile AICI.

După ce Eva Zaharescu a luat pungile, medicul s-a întors la automobilul său de lux și a plecat.

Eva Zaharescu și presupusul ei iubit au devenit mai discreți

Cu puțin timp înainte, Eva Zaharescu publicase pe Instagram fotografii dintr-o escapadă romantică alături de partenerul său. Imaginile au fost ulterior șterse, iar cei doi au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de expunerea online. Pentru cea mai recentă întâlnire, fiica Andreei Berecleanu a purtat un compleu bleu, format dintr-o cămașă cu mâneci lungi și o fustă scurtă, completat cu papuci și ochelari de soare. Partenerul ei a ales o ținută relaxată, cu pantaloni gri, tricou alb și pantofi sport.

Eva Zaharescu are 24 de ani, iar bărbatul alături de care a fost văzută în ultima perioadă ar avea peste 45 de ani. Diferența de vârstă a atras atenția presei, însă cei doi nu au oferit explicații publice despre acest subiect.

Până în prezent, Eva Zaharescu nu a confirmat public existența unei relații romantice, astfel că natura legăturii dintre cei doi rămâne neclară. Eva Zaharescu este fiica prezentatoarei Andreea Berecleanu și a jurnalistului Andrei Zaharescu, care au divorțat în 2013. Deși a crescut într-o familie cunoscută publicului din România, aceasta a ales să fie mai rezervată în privința vieții sale personale și a relațiilor sentimentale.

Foto: Instagram

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