Este oficial! Primul job pe care îl va avea Meghan Markle, de când s-a retras din familia regală

A fost dezvăluit primul job pe care Meghan Markle îl va avea de când ea și Prințul Harry au anunțat la începutul lunii ianuarie că se vor retrage din familia regală. Se pare că Ducesa de Sussex va fi în ipostaza de narator pentru documentarul Elephant produs de Disney+, relatează The Independent.

„Două noi filme, două călătorii nemaipomenite. Transmiterea filmului Disneynature, Elephant, cu Meghan, Ducesa de Sussex, în rolul de narator va fi disponibilă începând cu 3 aprilie”, a fost anunțul publicat pe contul de Twitter de către Disneynature.

Two new movies, two unforgettable journey. Start streaming Disneynatures Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynatures Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/N0yW0e7Lv6

— Disneynature (@Disneynature) March 26, 2020