Emilia Clarke, declarații surprinzătoare despre rolul din Game of Thrones

Starul Emilia Clarke ce joacă rolul lui Daenerys Targaryan a răspuns într-un interviu la Cannes că nu știe. „Dar avem ipoteze, nu e așa? O să fie un final la care nimeni nu s-a gândit, sunt destul de sigură.”, a mai declarat actrița.

Emilia Clarke a recunoscut că îi va fi greu să și ia la revedere de la rolul lui Khaleesi: „Se simte ca și cum ar trebui să pleci de acasă. Este incitant, dar este trist și înfricoșător în același timp… A fost totul pentru mine.”

Dacă aveai nevoie de încă un motiv pentru a adora serialul, artista susține că a fost plătită corect, fără disparități între actrițe și actori. „Pe platourile de filmare ale serialului Game of Thrones am fost întotdeauna plătită în mod egal cu actorii bărbați. A fost primul meu job și nu am fost discriminată pentru că eram o femeie.”

Până ce vom putea viziona mult așteptatul sezon GOT, o putem vedea pe Clarke în noul film „Solo: A Star Wars Story”. Atât în rolul din serial cât și în cel din film, Clarke apare ca fiind o femeie puternică. Actrița declară însă că este deranjată de veșnica întrebare: ‘Cum este să joci rolul unei femei puternice?’, dorind să răspundă mai degrabă cum se simte în rolul unei femei și atât: „Găsiți un alt adjectiv! Joc doar rolul unei femei. Dacă nu este puternică cum este? Îmi spuneți că există și o versiune de femei slabă? Nici nu mai are rost să purtăm conversația. Deci destul cu ‘femeia puternica’, vă rog”.

Cu toate acestea, artista susține că ar putea să se implice mai mult în cauzele feministe:„Uneori te trezești și simți că nu ai făcut destul”.

Un nou subiect lansat de actriță i-ar putea încânta nespus pe fanii săi și anume viața pe platourile GOT: „Țin un jurnal încă din prima zi de filmare, ca atunci când sunt bătrână să îmi pot aminti ce am simțit cu adevărat.” Dar va trebui ca acesta să fie adaptat, căci conform declarației, „ Majoritatea zilelor încep cu „sunt obosită”, sau sunt despre ce am mâncat la prânz.”

Text: Smaranda Olariu

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK