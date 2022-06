Elena Gheorghe, mărturisiri despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat: „M-au determinat să fac niște schimbări”

Elena Gheorghe se numără printre cele mai apreciate cântărețe din România. Activează de mulți ani în industrie și și-a consolidat de-a lungul timpului o comunitate care îi urmărește cu atenție proiectele profesionale, dar și momentele din viața de familie. Cântăreața și soțul ei, Cornel Ene, au împreună doi copii, pe Nicholas și pe Amelie Nicole.

Elena Gheorghe a povestit cu mai multe ocazii momentele dificile prin care a trecut. Recent, cântăreața a dezvăluit pentru impact.ro că a avut probleme de sănătate în timpul pandemiei, fapt pentru care a decis să facă o serie de schimbări în viața ei pe plan emoțional. Artista a mărturisit că în anul 2019 s-a confruntat cu o afecțiune în urma căreia a urmat un tratament medicamentos. Făcând referire la experiența personală prin care a trecut, Elena Gheorghe a adăugat că a practicat în acea vreme și un program de recunoștință de 28 de zile.

„Perioada pandemiei care a fost foarte grea din punct de vedere psihic, dar și anumite probleme de sănătate m-au determinat să fac niște schimbări în viața mea, pe plan emoțional. Știam de la prietena mea bună despre acest Joc Magic, un fel de program de recunoștință de 28 de zile. Am început să-l fac în 2019, într-o perioadă când am avut reflux gastric, o afecțiune serioasă a stomacului, și nu mă mai vindecam. Am urmat un tratament medicamentos, dar nu îmi reveneam.”