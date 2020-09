Drake a publicat o poză inedită cu fiul său în prima zi de școală a acestuia

Fiul lui Drake a atins un nou punct de cotitură în educația sa, mergând în prima lui zi de școală, așa cum se poate vedea într-o poză înduioșătoare publicată de cântăreț pe contul său de Instagram.

În pas cu moda încă de la o vârstă fragedă, (împlinește 3 ani luna viitoare) Adonis are o adevărată apariție în negru: pantaloni sport și un hanorac asortat, tot negru, cu o stea aplicată la spate. În picioare are încălțări negre, iar părul îi este aranjat în codițe rasta de culoare ceva mai deschisă.

„Prima zi de școală…Lumea e a ta, copile”, a scris Drake, în vârstă de 33 de ani, în descrierea imaginii.

View this post on Instagram First Day Of School…The World Is Yours kid 🌍 A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Sep 9, 2020 at 5:52am PDT

În luna martie, au apărut primele poze publicate de Drake cu fiul său – pe care îl are cu fosta actriță de filme pentru adulți, Sophie Brussaux. Înainte de asta, artistul a împărtășit cu publicul doar câteva frânturi de viața lui ca tată: poze cu desenele făcute de Adonis, cadourile de ziua tatălui sau decorațiunile cu ocazia zilei de naștere, însă niciodată poze cu copilul.

View this post on Instagram A post shared by champagnepapi (@champagnepapi) on Mar 30, 2020 at 2:14am PDT

Cântărețul care interpretează piesa „Toosie Slide” s-a alăturat pe 1 mai lui Lil Wayne în cel de-al doilea episod din Young Money Radio with Lil Wayne on Apple Music. În timpul acestei emisiuni, a mărturisit că nu a „vorbit nimic cu nimeni despre ce plănuia”, referindu-se aici la publicarea fotografiilor cu Adonis pe social media.

„Mi-a plăcut să pot împărtăși asta cu lumea”, a spus Drake despre postarea de pe Instagram de la sfârșitul lunii martie. „Pur și simplu m-am trezit într-o dimineață și m-am gândit: știi ce? E ceva ce chiar îmi doresc să fac.”

„Vreau să pot merge undeva cu fiul meu și să împărtășesc aceste amintiri cu el”, i-a spus Drake lui Lil Wayne. „Nu vreau să am senzația că, pentru simplul fapt că am ales să fiu „o celebritate”, toți trebuie să trăiască sub acest semn. Am vrut să mă eliberez cumva de asta”, a mărturisit artistul.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro