Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii „Românii au talent." Primele declarații: „Fac o pauză de televiziune"

Dragoș Bucur a dezvăluit că va face o pauză de la televiziune.

Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii "Românii au talent." Primele declarații: "Fac o pauză de televiziune"

Dragoș Bucur și-a luat prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare cu un anunț neașteptat. Actorul le-a împărtășit acestora decizia sa de a se retrage din emisiunea de talente „Românii au talent” de la PRO TV, unde era jurat alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete. Iată ce declarații a făcut Dragoș Bucur despre alegerea sa profesională. 

Dragoș Bucur se retrage din juriul emisiunii „Românii au talent”

Din anul 2022, odată cu sezonul 12, Dragoș Bucur făcea parte din juriul show-ului „Românii au talent”, când el și Mihai Bobonete s-au alăturat emisiunii după ce au plecat Florin Călinescu și Alexandra Dinu. 

Dragoș Bucur a transmis un mesaj oficial pe contul său de Instagram în care face public faptul că se retrage din juriul emisiunii „Românii au talent.” Actorul a precizat că face o pauză de la televiziune, însă publicul va avea ocazia să îl vadă în continuare în alte proiecte, despre care va anunța mai multe detalii în curând. 

„Acum trei ani am intrat în echipa „Românii au talent”. Andra, Bobo, Andi, Pavel și Smiley, sunt niște colegi plin de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta „Românii au talent” merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”, a fost anunțul făcut de Dragoș Bucur. 

În ceea ce privește emisiunea „Visuri la cheie” de la PRO TV, pe care o prezintă, Dragoș Bucur a dezvăluit că pentru moment nu se filmează un nou sezon. 

„Ce pot spune este că în acest moment nu se filmează emisiunea Visuri la cheie. Proiectul pe care îl filmez acum este cel pe care l-am început mai demult, Bucurii la ţară, iar acesta merge în continuare”, a declarat Dragoș Bucur pentru paginademedia.ro

Dragoș Bucur, într-un nou film

După succesul cu producțiile „Două lozuri” și „Încă două lozuri”, în care joacă alături de Alexandru Papadopol și Dragoș Boguță, și după apariția în lungmetrajul „Hawaii”, Dragoș Bucur revine cu un nou proiect cinematografic.

Distins de două ori cu Premiul Gopo pentru cel mai bun actor, el a bifat și câteva experiențe internaționale notabile, cum ar fi rolurile din „The Way Back” și „Un polițist și jumătate.” Într-un interviu acordat recent, Dragoș Bucur a dezvăluit că urmează să apară într-un nou film american, a cărui lansare este programată pentru această toamnă.

Întrebat dacă plănuiește să se alăture unor producții VOYO precum „Tătuțu'” sau „Betoane”, actorul a spus că preferă un alt ritm de lucru, mai apropiat de cel din cinema.

„Am un proiect filmat anul trecut, care ar trebui să iasă în toamnă. E un film american în care am un rol destul de frumos. Și sunt în discuții acum pentru un proiect care s-ar filma în toamnă, românesc. Destul de mare, un serial. E ceva, nu știu dacă… S-ar putea să sune puțin arogant așa, din partea mea… Eu am făcut Facultatea de Teatru și ulterior am început să fac filme cu niște regizori și niște producții care acordau timp procesului ăsta de filmare, de pregătire… Televiziunea nu prea îți oferă în seriale chestia asta. E pe repede înainte. Și eu nu mă pot acomoda”, a explicat el pentru Libertatea.

Adela Popescu și Radu Vâlcan, mărturisiri sincere după 10 ani de căsnicie: „Niciodată nu ne-am concentrat pe momentele dificile'

Foto: Facebook

Octavia Geamănu a lansat prima ei carte. Ce părere are soțul ei: "Fiecare femeie care a încercat acest test..."
Octavia Geamănu a lansat prima ei carte. Ce părere are soțul ei: "Fiecare femeie care a încercat acest test..."
People

Octavia Geamănu a lansat o carte, prima din cariera ei.

Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații: "Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine"
Ramona Olaru, dezvăluiri sincere despre relații: "Nu mai vreau să mă bazez doar pe mine"
People

Ramona Olaru a vorbit sincer și deschis despre ce îți dorește de la un bărbat, viitor partener.

Madonna, imagini de la ziua ei de naștere din Italia. Artista a împlinit 67 de ani
Madonna, imagini de la ziua ei de naștere din Italia. Artista a împlinit 67 de ani
People

Madonna și-a sărbătorit ziua de naștere în Italia.

