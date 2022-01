Dorian Popa, momente de panică în Grecia: „Nu vreți să știți prin ce am trecut”

Dorian Popa se află în Grecia de câteva zile. Artistul a trecut recent printr-o experiență neplăcută în această vacanță și a împărtășit acest lucru și cu urmăritorii lui.

În cadrul unui video publicat pe contul personal de YouTube, Dorian Popa le-a povestit fanilor lui întreaga experiență de care a avut parte în Grecia. Artistul a fost oprit în trafic și percheziționat de către polițiști. Acesta nu era singur în mașină, ci era însoțit de către PR-ul său.

„În viața vieților mele nu am trăit un moment atât de panică pentru că, sincer să vă spun, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai ca să nu fie nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus. Efectiv nu mai puteam, tremuram. Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel”, a spus Dorian Popa.