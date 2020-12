Detalii inedite despre relația dintre Katie Holmes și noul ei iubit, Emilio Vitolo, ies acum la iveală

Relația dintre Katie Holmes și noul ei iubit, Emilio Vitolo, pare a fi din ce în ce mai serioasă, drept dovadă fiind și faptul că o poză cu cei doi împreună a fost postată pe contul de Instagram al lui Emilio Vitolo.

„Se simt foarte bine împreună și se distrează”, a declarat o sursă apropiată cuplului pentru revista People. „Emilio a fost foarte stresat anul acesta din cauza problemelor cauzate de pandemia de coronavirus, care i-au afectat mult afacerile și restaurantul. Katie îl susține foarte mult. Relația lor l-a înveselit”.

„Cum Katie nu lucrează acum, au avut timp ca să se cunoască bine unul pe celălalt”, a mai precizat sursa. „Emilio crede că relația lor va fi la fel de puternică și în 2021. Când lucrurile vor reveni la normal și Katie va începe să filmeze, vor vedea cum vor proceda pentru ca acest lucru să nu le afecteze relația. Momentan se bucură de timpul petrecut împreună în New York”.

O bună dovadă a faptului că relația dintre actrița în vârstă de 42 de ani și Emilio, în vârstă de 33 de ani, este una serioasă o constituie imaginea alb-negru pe care Vitolo a postat-o pe contul lui de Instagram, în care cei doi apar împreună. Fotografia a fost postată pentru a marca ziua de naștere a actriței.

„Cea mai minunată, bună, frumoasă persoană. Zâmbesc de fiecare dată când îți văd fața. La Mulți Ani!!! Te iubesc!!” este descrierea pe care Vitolo a postat-o la imaginea în care apare alături de Katie.

Primele zvonuri cu privire la o relație între cei doi au apărut în luna septembrie a acestui an când au fost fotografiați împreună la un restaurant din New York.

Tatăl lui Emilio este proprietarul restaurantului Emilio’s Ballato din cartierul Nolita, New York. Emilio lucrează acolo ca bucătar alături de fratele său, Antony și numeroase celebrități au frecventat restaurantul, precum Whoopi Goldberg, Joe Jonas, Justin Bieber, Rihanna și Bradley Cooper. Emilio Vitolo are 33 de ani și pe lângă pasiunea pentru gătit, mai este și actor. El a apărut în Royal Pains, Inside Amy Schumer, The Right to Live și The Birthday Cake.

Katie Holmes a fost până acum destul de discretă cu viața personală. În mai 2019, ea s-a despărțit de Jamie Foxx, după o relație care ar fi început în 2013. Informațiile despre despărțirea lor s-au aflat în august 2019, după ce Jamie Foxx a fost surprins ținându-se de mână cu artista Sela Vave. Katie Holmes a fost căsătorită cu actorul Tom Cruise între 2006 și 2012. Cei doi au împreună o fiică, Suri, în vârstă de 14 ani.

