Detalii șocante despre Tom Cruise și relația cu fiica sa și cu fosta soție, Katie Holmes, ies acum la iveală

Leah Remini, personaj principal în serialul-documentar Scientology and the Aftermath, a făcut mărturisiri șocante despre Tom Cruise și familia sa într-un interviu acordat publicației The Post.

Aceasta susține că alăturarea actorului la Biserica scientologică l-a împiedicat să mai petreacă timp cu fiica sa în vârstă de 14 ani, Suri Cruise, pe care o are cu fosta soție, Katie Holmes. Mai mult, se pare că cei doi nici nu s-au mai văzut de la divorț încoace, iar Tom se pregătește să o înlăture de tot pe Katie din viața copilului, după spusele actriței.

„Scientologia o consideră un inamic pe Katie, iar Tom crede, precum toți adepții acestui cult, că nu se poate apropia de Suri”, spune ea. „Sunt sigură că planul lui e să aștepte până când Suri mai crește ca apoi să o poată ademeni și pe ea în religia scientologică, departe de mama ei„.

Leah a mai continuat să spună cum a fost șocată să audă că Holmes a ales să divorțeze de Tom în 2012, dar și cum o admiră că ia măsuri drastice pentru a-și proteja fiica. „Am cunoscut-o pe Katie când se alăturase și ea scientologiei, când părea destul de îndoctrinată de lumea lui Tom”, povestește Remini. „Dar pe măsură ce timpul trecea și am înțeles că făcea toate astea ca să își protejeze fiica… Presupun că a fost doar un fel de compromis ca să își protejeze fiica”.

Leah Remini a fost și ea introdusă în scientologie la 9 ani, alături de mama ei, însă a părăsit cultul în 2013 și chiar a ajuns să joace în serialul-documentar Scientology and the Aftermath unde investighează și dezvăluie partea întunecată a acestei mișcări religioase.

„Tom a scăpat cu eticheta asta de ‘băiat bun’, pentru că așa spune politica scientologică”, mărturisea ea acum ceva timp despre actor. „Dar dacă te uiți cu atenție la faptele sale, nu a făcut mai nimic consistent”.

„Nu e în stare să țină nici măcar o căsnicie”, continuă ea. „Tom Cruise e considerat un fel de Mesia în scientologie. E un om care nu și-a mai văzut nici propria fiică de ani de zile. Faptul că tipul ăsta poate să se plimbe liniștit și oamenii să-l considere un ‘băiat bun’, nu pot să înțeleg. Dar cam așa se joacă lumea pe la Hollwood.”

Leah e determinată să scoată adevărul la iveală, mai ales după ce a făcut asta timp de trei sezoane în Scientology and the Aftermath – scientologia este un cult care se bazează pe scrierile din 1950 ale lui L. Ron Hubbard, pe știință și pe experiențele membrilor; în țări precum Franța, este considerat un cult periculos. Biserica scientologică și-a dorit întotdeauna ca serialul să fie oprit, și chiar a acuzat-o pe actrița Leah Remini că se folosește de fosta sa religie doar pentru a face bani.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro