Delia, imagini din vacanța exotică din Zanzibar

Delia este una dintre artistele din România apreciate pentru cariera de succes pe care o are în muzică, dar și pentru stilul de viață. Artista în vârstă de 38 de ani este recunoscută și pentru destinațiile exotice pe care le alege pentru vacanță și a reușit să ne impresioneze și de această dată.

Dacă în luna noiembrie Delia a fost în Maldive, acum artista se află în vacanță în Zanzibar alături de soțul ei, Răzvan Munteanu. Artista a publicat imagini impresionante din vacanță atât pe contul personal de Instagram, cât și pe un altul (@delianomad) pe care l-a creat special pentru călătorii.

În ciuda peisajului de vis de care are parte, Delia a vorbit într-o serie de Instastories despre fricile ei, asta după ce a văzut mai multe insecte acolo unde dormea. „Îmi e frică de pești, îmi e frică de insecte, de raci, îmi e frică de toate. Dar nu mi-e frică rău, doar așa un pic, am o stare, un stres mic. Eu sunt în armonie cu natura, iubesc natura, dar nu îmi place să știu că acolo unde dorm în cuib am pe plasa patului moluște și gărgăuze. Îmi e frică în apă doar când apa este foarte clear și văd chestii, apar tot felul de pești, tot felul de lucruri care vin să mă atace.”

De asemenea, Delia le-a oferit și câteva sfaturi persoanelor care experimentează astfel de frici. „Ai tot ce îți trebuie, dar trăiești foarte close to nature. Ai și insecte, în rest nu e nimic periculos. Cumva reacțiile sunt normale – mie îmi place natura, dar sunt orășeancă. N-ai cum să trăiești 20 de ani la oraș și să fii totally wild. Nu ai cum. Eu sunt aventurieră. Dacă vă știți că sunteți din acea categorie care urlă când văd o șopârliță pe la baie, nu veniți. Mergeți în resort închis. Eu lupt cu mine, sunt între categorii”, a zis Delia pe Instagram.

Foto: Instagram (@delia, @delianomad)

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro