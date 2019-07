Declarațiile categorice ale lui Kim Cattrall îi vor întrista pe fanii Sex and The City

Fanii aud de câțiva ani buni zvonuri despre reunirea celebrului cvartet din New York, însă Kim Cattrall a declarat că proiectul „nu se va întâmpla niciodată”. Este cunoscut faptul că actrița care a interpretat rolul Samanthei nu este bună prietenă cu Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, ba din contră.

Și Kim nu contenește să ne reamintească acest lucru. Într-un interviu acordat zilele trecute pentru Daily Mail, actrița a declarat clar vorbind despre o posibilă reuniune: „Niciodată. Nu e pentru mine”.

Ea a mai făcut și o altă declarație, făcând referire la colegele si din serial în special la Sarah Jessica Parker. „Cât trăim învățăm diverse lecții în viață și lecția pe care am învățat-o este că trebuie să lucrezi cu oameni buni și care se distrează. Astfel, potrivit lui Kim Cattrall, colegele ei din Sex and The City nu ar fi deloc „oameni buni”.

Aceasta nu este prima dată când Kim Cattrall a atacat-o pe Sarah Jessica Parker. În 2017, în emisiunea lui Piers Morgan, ea a spus că nu a fost niciodată prietenă cu actrițele din serial. Anul trecut, cele două actrițe din serial au avut un conflict public pe Twitter. Kim Cattrall anunțase moartea fratelui său pe Twitter, iar Sarah Jessica Parker și-a oferit condoleanțele.

Răspunsul lui Kim Catrall a fost neașteptat de acid, actrița postând o imagine în descrierea căreia spune, printre altele, că s-a săturat de ipocrizia fostei ei colege: „Mama m-a întrebat astăzi: când te va lăsa în pace acea persoană ipocrită, Sarah Jessica Parker? Încercările tale continue de a te apropia îmi amintesc cât de crudă ai fost și încă ești. Lasă-mă să îți clarific acest lucru (dacă nu am făcut-o deja). Nu ești din familia mea. Nu ești dintre prietenii mei. Așa că îți scriu pentru a-ți spune pentru ultima oară să te oprești din a ne exploata tragedia pentru a-ți reabilita imaginea de „fată bună”.”

