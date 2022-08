Declarația neașteptată făcută de Lia Bugnar, după ce s-a aflat despre relația dintre Anghel Damian și Theo Rose: „Mărturisiri complete”

Vestea că Anghel Damian s-a despărțit de Lia Bugnar după o relație de mai bine de 8 ani și că în prezent formează un cuplu alături de Theo Rose a luat prin surprindere pe toată lumea. Recent, actrița, regizoarea și scenarista în vârstă de 53 de ani a făcut o mărturisire neașteptată pe fondul acestei situații.

Lia Bugnar și Anghel Damian au păstrat discreția cu privire la relația lor și au ținut-o departe de ochii publicului. Cei doi nu au dezvăluit că s-au separat până când nu au apărut imaginile cu el și Theo Rose în ipostaze romantice. De asemenea, Anghel Damian, care e scenarist, regizor și producător pentru serialul „Clanul” care va fi difuzat la PRO TV, lucrează alături de Lia Bugnar pentru scenariul acestuia.

Pe Facebook, Lia Bugnar a transmis un mesaj prin care îi îndeamnă pe oameni să vină să-i vadă spectacolul „Ce avem noi aici”, de la Teatrul Național București, regizat de ea. Postarea a fost făcută în stilul ei deja cunoscut, într-o notă sarcastică.

După ce au apărut imaginile cu Theo Rose și Anghel Damian, Lia Bugnar a declarat că nu este la curent cu noile informații legate de relația dintre fostul partener și că nu dorește să ofere detalii private despre viața personală.

„Nu e genul meu de lectură și nici nu va începe să fie de-acum încolo. Eu nu sunt protagonistă a nimic, nici măcar nu știu despre ce vorbiți. În al doilea rând înțeleg că este dintr-o zonă de cancan… Scuze, am goluri mari în cultură, dar de golul de cultură cancan nu mi-e rușine. Eu nu am făcut nicio declarație ever privind viața personală. Dacă dumneavoastră îmi arătați interviuri în care povestesc despre viața personală, eu le mănânc. Chiar nu simt nevoia să știe lumea, nu am nicio treabă cu genul ăsta de situație…”, a declarat Lia Bugnar pentru FANATIK.